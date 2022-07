Rusija označena kao direktna prijetnja miru

Podgorica, (MINA) – Rusija je označena kao direktna prijetnja miru, stabilnosti i demokratiji euroatlantskog prostora, kazao je crnogorski ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić, dodajući da je to Crna Gora osjetila 2016. godine.

Krivokapić je nakon NATO Samita u Madridu, rekao da je Samit poslije više od deceniju usvojio novi strateški concept, ali istovremeno donio odluku o otvaranju vrata za Švedsku i Finsku i njihovo punopravno članstvo u Alijansi.

“Napravljen je veliki iskorak prema demokratijama koje daju primjer ostalima u svojoj uspješnosti, otvorenosti, orijentaciji slobodnog društva i ukupnoj pomoći međunarodnoj zajednici u razvoju demokratije”, dodao je on.

Krivokapić je rekao da Crna Gora ravnopravno participira sa onima gdje prirodno pripada, na Zapadu i dijeli vrijednosti koje su okupile NATO savez.

“U strateškom konceptu Rusija je označena kao direktna prijetnja miru, stabilnosti i demokratiji euroatlantskog prostora”, kazao je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je osjetila to 2016. godine, a sada i drugi znaju kako te prijetnje izgledaju u zločinu koji se dešava u Ukrajini.

“Snažno smo podržali borbu ukrajinskog naroda ali i dali podršku drugima narodima koji su pod prijetnjom i Gruzije i Moldavije i nama najvažnije Bosne i Hercegovine (BiH)”, kazao je Krivokapić.

On je rekao da je BiH dobila podršku više sastankom ministara odbrane i da je time region dobio dodatni stepen zaštite koji nije imao prije Samita.

Krivokapić je naveo da Crna Gora pokazuje dosljednost, istrajnost i otpornost na sve pritiske koje prema njoj idu.

“Uvjeren sam da će snaga ovog Samita dati dodatni kapacitet koji je naša vlada prihvatila danas. Vlada je među prvima prihvatila protokol o pristupanju Finske i Švedske koji će iduće sedmice potpisati naš ambasador u Briselu, i koji će, nadam se ubrzo, biti ratifikovan u Skupštini”, poručio je Krivokapić.

Krivokapić je rekao da je danas posjetio posjetio NATO vazduhoplovnu bazu u Torehonu, sjeveroistočno od Madrida.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), u centru je zaposleno osoblje iz 18 država članica NATO-a.

“Zona odgovornosti centra obuhvata evropski vazdušni prostor južno od Alpa koji uključuje teritoriju 14 država članica”, kaže se u saopštenju.

Tokom radne posjete sa komandantom Centra, generalom potpukovnikom Fernandom de la Krus Karavakom obavljena je prezentacija rada u operativnom centru i predstavljen model političko-vojnog obrasca procesa komandovanja.

“Zajednički je konstatovano da, bez obzira na planetarnu tehničku superiornost NATO saveza, i za NATO važi princip koji je ministar vanjskih poslova prenio generalu de la Krusu, a sažet je u crnogorskoj borbenoj mantri “boj ne bije svijetlo oružje, nego srce u junaka””, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su se sagovornici saglasili da u svakom vremenu, pa i u NATO-u, to jeste osnovna poruka.

“Tokom obilaska baze, pohvaljen je doprinos naše države Centru za vazdušne operacije”, navodi se usaopštenju.

Iz MVP su naveli da je od juna 2018. godine Crna Gora dobila od saveznika podršku u oblasti zaštite vazdušnog prostora, kroz misiju NATO-a, koja je neborbenog karaktera, a sprovode je grčki i italijanski lovci.

“Pomenuta misija obavlja se pod nadzorom Centra za vazdušne operacije u Torehonu. Sastanku je prisustvovao i crnogorski potpukovnik Dušan Malušić, koji se na poziciji štabnog oficira u NATO komandi nalazi od marta 2020. godine što je direktan doprinos komandnoj strukturi Alijanse”, rekli su iz MVP-a.

