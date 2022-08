Rušenje Vlade moguće samo ako Demokrate pogaze svoje obećanje

Podgorica, (MINA) – Inicijativa za rušenje Vlade može biti ostvarena samo ako Demokratska Crna Gora pogazi obećanje da nikada neće podržavati Demokratsku partiju socijalista (DPS), smatraju u Socijalističkoj Narodnoj partiji (SNP).

Potpredsjednik SNP-a Dragoslav Šćekić kazao je da nema građanina Crne Gore koji nije čuo javno obećanje funkcionera Demokrata da svojom čašću i ličnim integritetom garantuju da nikada neće podržati DPS.

“Niti će, radi vršenja vlasti, biti u koaliciji ili činiti skupštinsku većinu sa DPS-om. Ovu izjavu časti, Demokrate su potpisale 2019. godine”, dodao je Šćekić.

On je u izjavi dostavljenoj medijima ocijenio da građane Crne Gore danas zanimaju odgovori Demokrata na pet pitanja.

Prvo pitanje je, kako je naveo, da li su Demokrate spremne da, suprotno izjavi časti koju su potpisali, sa DPS-om ruše reformsku Vladu.

“U kojoj maltene svaki njen segment postiže ozbiljne uspjehe, završavajući obaveze bez obzira na zatečeno loše stanje kako u pravnom, tako i u finansijskom smislu”, dodao je Šćekić.

On je upitao i da li su Demokrate spremne da podrže inicijativu DPS-a da se sruši Vlada zato što je, kako je DPS i obrazložio svoju inicijativu, potpisala Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC).

Prema riječima Šćekića, građane zanima i odgovor na pitanje da li je za Demokrate izjava časti, koju su sami potpisali, postala bezvrijedni dokument na, kako je kazao, putu rušenja Vlade sa DPS-om.

“Da li je budućnost Bečićevih Demokrata u striktnom pridržavanju izjave časti, koju su sami potpisali, ili u direktnom političkom savezništvu sa DPS-om koje bi Demokrate usmjerile na put političkog beščašća”, naveo je Šćekić.

On je pitao i da li su Demokrate svjesne činjenice da glasanjem za pad Vlade zajedno sa DPS-om glasaju za, kako je ocijenio, obustavljanje najsnažnije borbe protiv organizovanog kriminala koja je postojala u istoriji crnogorske politike.

“Odgovori na ova pitanja čine suštinu razumijevanja inicijative DPS-a za rušenje Vlade koja može biti ostvarena samo ukoliko Bečićeve Demokrate pogaze svoju izjavu časti o tome da neće podržavati DPS i da DPS-om neće činiti skupštinsku većinu”, navodi se u izjavi Šćekića.

Dodaje se da je iz tog razloga osnovna stvar da Demokrate građanima odgovore na tih pet pitanja.

Šćekić je podsjetio da poslanici SNP-a nijesu glasali ni za rušenje vlade Zdravka Krivokapića, ni za smjenu Alekse Bečića sa mjesta predsjednika Skupštine.

“I da smo u prvih 100 dana ove Vlade ostvarili naš prioritet broj jedan, a to je potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC”, dodao je Šćekić.

