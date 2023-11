Resulbegović izabran za sudiju Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Faruk Resulbegović izabran je danas na sjednici Skupštine Crne Gore za sudiju Ustavnog suda.

Izborom Resulbegovića kompletiran je Ustavni sud koji je do sada imao šest sudija.

Za izbor Resulbegovića glasali su poslanici Pokreta Evropa sad, koalicije za Budućnost Crne Gore, Demokratske Crne Gore, Albanskog foruma, Albanske alijanse, Socijalističke narodne partije, Civisa, Demokratske unije Albanaca, Hrvatske građanske inicijative, Građanskog pokreta URA i Socijaldemokrata.

Uzdržani su bili poslanici Demokratske partije socijalista i Bošnjačke stranke.

Poslanik koalicije Za budućnost Crne Gore Slaven Radunović je kazao da današnji izbor važan zbog toga što pripadnik albanske nacionalnosti postaje prvi put u istoriji Crne Gore sudija Ustavnog suda.

Lider Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović kazao je da nije „trka“ da se izabere sedmi sudija Ustavnog suda.

„Molim vas, posebno Pokret Evropa sad, da ne pogriješimo i ne žurimo, vratimo glasanje za sedmog sudiju Usatvnog suda, vratimo se dijalogu i onome što su nam preporučili iz Evropske komisije“, rekao je Ibrahimović.

On je istakao da u BS cijene karijeru Resulbegovića.

„Kakvo je bilo glasanje prije par mjeseci, na proljeće je bilo 3:3, zato građani nemaju visok nivo povjerenja u Ustavni sud. Olako pričamo da treba podržati izbor sudije Ustavnog suda, da zadovoljimo formu“, rekao je Ibrahimović.

On je naglasio da se ne radi o tome da li je kandidat za sudiju Albanac ili ne.

„Želite da pravite Crnu Goru bez trećeg naroda po brojnosti, neće moći, pokazalo se da ne može“, rekao je Ibrahimović.

Kako je kazao, danas Bošnjaka nema u tužilaštvu, u Sudskom i Tužilačkom savjetu, u Centralnoj banci na rukovodećim mjestima.

„Da li Bošnjak danas može da vjeruje u institucionalni i pravni sistem države, ako budemo ovako radili, da se odričemo trećine naroda u Crnoj Gori“, naveo je Ibrahimović.

Prema riječima Ibrahimovića, glasanjem za Resulbegovića biće ugrožena srazmjerna zastupljenost.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović kazao je da će poslanici te partije glasati za izbor Resulbegovića za sedmog sudiju Ustavnog suda.

„Ne zato što to znači kompletiranje Ustavnog suda, već što je Resulbegović primjer svega što je Crna Gora u svojoj dugoj istoriji i tradiciji cijenila, vrednovala i poštovala – a to je čast, integritet i profesionalizam“, naveo je Bogdanović.

Bogdanović je dodao da izbor Resulbegovića nije samo pravedan politički čin, već dokaz i simbol posvećenosti pravdi.

Poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj rekao je da je kompletiranje Ustavnog suda kompetentnim ljudima važan i odgovoran čin Skupštine, a ne samo većine.

“Posebno me raduje što će sedmi sudija birati iz redova albanske manjine”, rekao je Camaj.

On je istakao da je Albanskom forumu dodatan motiv što je kandidat za sudija iz reda albanske manjine.

“Ovaj izbor predstavlja demokratsko sazrijevanje političkog bića Crne Gore”, poručio je Camaj.

Kako je rekao, izenađen je stavom BS, jer manjine moraju između sebe da znaju da nešto što pripada manjinama ne pripada po običaju najjačoj stranci.

“Danas smo, nakon konferencije za novinare, da izbor jednog Albanca za sudiju Ustavnog suda po njihovom krši Ustav, multietnički sklad i evropski put Crne Gore. Ja mislim suprotno od toga i da se međunacionalni sklad čuva ovakvim izborom”, rekao je Camaj.

Poslanik Socijalističke narodne partije Bogdan Božović rekao jeda je Ustavni sud garant ljudskih prava i sloboda i obezbjeđuje kredibilitet izbornog procesa.

„Mislim da ni prethodnog puta nije postojala prepreka da izaberemo sva četiri kandidata, očigledno je izostala politička volja, vjerovatno je neko kalkulisao šta će biti nakon izbora pa je Ustavni sud bio onemogućen da odluči o važnom pitanju koja je opterećivala naše društvo“, rekao je Božović.

Poslanik Albaanske alijanse (AA) Ilir Čapuni kazao je da je albanska zajednica dugo vremena tražila ravnopravnu zastupljenost unutar pravosudnog sistema Crne Gore.

On je kazao da Resulbegović simbolizuje nadu i obećanje pravičnog, inkluzivnog i nepristrasnog sudstva, i da su njegove kvalifikacije, stručnost i predanost očuvanju principa pravde za pohvalu.

Poslanik Demokratske unije Albanaca Mehmed Zenka rekao je da mu je žao što se Resulbegović kandidovao za člana Ustavnog suda, jer time gubi Ulcinj.

On je naglasio da i među Bošnjacima ima izuzetnih profesionalaca koji bi, uz Resulbegovića, bili dobri članovi Ustavnog suda.

„Doveli ste nas u situaciju da mi među nama biramo. Za nas je to apsolutno neprihvatljivo, da se borimo koji će od nas preovladavati“, naveo je Zenka.

Kako je kazao, za Resulbegovića glasaju zato što je stručan, a ne zato što je Albanac.

„Resulbegović ima zanje i stručnost da pokriva svako mjesto u pravosuđu, kao što ima i među Bošnjacima“, istakao je Zenka.

Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić rekao je da će ta stranka, iz odgovornosti prema politici multietničke demokratije u Crnoj Gori, biti uzrdžana tokom glasanja za Resulbegovića.

„DPS je etablirala multietnilku demorkatiju u Crnoj Gori bez ambicije da arbitrira u onim pitanjima za koja su smatrali da treba da se postigne politilki konsenzus unutar manje brojnih naroda i njihovih političkih predstavnika. Politički ton na današnjoj sjednici pokazao je da tog saglasja nema i zbog toga ćemo biti uzdržani“, rekao je Nikolić.

On je ukazao da je Resulbegović karijeru zasnovao u tužilačkoj organizaciji, dodajući da je to još jedna u nizu brojnih kontradiktornosti.

Poslanik u klubu Pokreta Evropa sad (PES) Seid Hadžić kazao je da nije zabilježio nijednu negativnu stvar o Resulbegoviću i da če glasati za njegov izbor u kontekstu odblokiranja evropskog puta.

On je rekao da je nezadovoljan što neće biti Bošnjaka u Ustavnom sudu, ali da nije problem u današnjem kandidatu, nego u prethodnih šest.

„Procedura je naslijeđena iz prethodnog perioda. Molim sve da Bošnjaci u budućnosti budu zastupljeni onako kako trebaju biti zastupljeni“, rekao je Hadžić.

On je ocijenio da je mizerno pričati oko malih kvota manjina.

„Mene ne interesuju kvote, ako imamo stabilne kandidate zašto ne bi bilo sedam kandidata koji Bošnjaci ili Albanci, bitno je da to budu ljudi koji će odgovoriti svim izazovima koji slijede“, kazao je Hadžić.

Poslanik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša rekao je da današnje glasanje nije dokaz evropejstva.

„Jer da smo suštinski evropejci, ne bi dolazili u ovu situaciju i da nam neko govori da moramo da popunjavamo institucije sistema“, dodao je Mugoša.

Kako je kazao, Ustavni sud ne čine funkcionalnim, nego kompletiranim.

„Zar nije drugo poniženje da mi šest sudija svodimo na 3:3, pa da nam Resulbegović bude tas na vagi. Po mom razmišljanju bi trebali oko sistemskih i pravnih stvari da imaju identična mišljenja“, rekao je Mugoša.

Poslanik PES-a Miodrag Laković rekao je da za Resulbegovića treba galsati zbog neminovne potrebe da se popuni Ustavni sud.

„Drugi razlog bi bio što Resulbegović ima perfektnu biografiju i Crna Gora kao mala zajednica i ograničeno društvo u kadrovskim potencijalima treba da ima poseban senzibilitet kada imamo nekoga sa takvim referencama“, kazao je Laković.

On je naveo da je važno da se današnjim izborom započnu izbori ostalih oravosudnih funkcija.

Poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar rekao je da je danas velika prilika da Crna Gora napravi korak naprijed u ispunjavanju političkih kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji.

On je pozvao sve poslanike, iz opozicije i vlasti, da se okupe oko članstva Crne Gore u EU.

Skupština je 27. februara za sudije Ustavnog suda izabrala Snežanu Armenko, Draganu Đuranović i Momirku Tešić, dok na tom glasanju Resulbegović nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu.

