Reforme u pregovorima sa EU komplementarne sa ciljevima Agende 2030

Podgorica, (MINA) – Reformama u oblasti vladavine prava i osnovnih ljudskih prava, Crna Gora napreduje prema standardima Evropske unije (EU), ali i doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, ocijenio je zamjenik direktorke Regionalne kancelarije UNDP za Evropu i Zajednicu nezavisnih država Nik Hartman.

Kako je saopšteno iz Vlade, Hartman je na sastanku sa ministarkom evropskih poslova Maidom Gorčević, istakao sinergiju procesa pristupanja Crne Gore EU sa ciljevima Agende 2030 i Planom rasta Zapadnog Balkana.

“Prioritizovanjem reformi u oblasti vladavine prava, pravde i osnovnih ljudskih prava, Crna Gora ne samo da napreduje prema EU standardima, već i doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, jačajući institucionalne kapacitete i inkluzivno upravljanje”, rekao je Hartman.

Prema njegovim riječima, podrška UNDP procesu pristupanja EU podstiče zelene i digitalne transformacije u upravljanju, kao i ekonomiji države.

“Kroz zakonodavne reforme i promovisanje rodne ravnopravnosti, UNDP jača svoju posvećenost inkluziji i podstiče napredak Crne Gore prema otpornom i održivom razvoju”, istakao je Hartman.

Gorčević je istakla da je UNDP, u praksi, potvrdila da ostaje pouzdan i važan partner Vladi Crne Gore u sprovođenju sveobuhvatnih reformi na putu prema EU.

„UNDP je, kroz značajnu ekspertsku podršku i veliki broj projekata koji su tokom protekle dvije decenije realizovani u različitim oblastima, dao snažan doprinos, kako procesu evropske integracije, tako i dostizanju Ciljeva održivog razvoja UN-a“, kazala je Gorčević.

Ona je naglasila da su ciljevi kojima Vlada teži na putu ka punopravnom članstvu komplemenarni onima iz Agende 2030.

“A to su održivi razvoj i bolji kvalitet života svih građana i građanki”, rekla je Gorčević.

Ona je, kako je kazala, zadovoljna što će UNDP nastaviti da, zajedno sa crnogorskom Vladom, radi na dostizanju evropskih i međunarodnih vrijednosti i standarda.

