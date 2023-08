Razvijati bilateralne odnose sa Kinom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Kina spremne su za dalji razvoj odnosa na osnovama uzajamnog razumijevanja i uvažavanja vanjskopolitičkih pravaca djelovanja, saopšteno je na sastanku generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Milete Radovanića sa kineskim ambasadorom Fanom Kunom.

Kako je saopšteno iz MVP-a, Radovanić je rekao da je zadovoljan prijateljskim i stabilnim odnosima Crne Gore i Kine.

On je zahvalio ambasadoru na proaktivnom pristupu u produbljivanju bilateralne saradnje u oblastima ekonomije, kulture, obrazovanja i nauke.

“Radovanić je izrazio zadovoljstvo zbog obostrano iskazane spremnosti za dalji razvoj odnosa između dvije zemlje, a na osnovama uzajamnog razumijevanja i uvažavanja vanjskopolitičkih pravaca djelovanja”, kaže se u saopštenju.

Fan je ukazao na tradicionalno prijateljske veze između dvije države, koje su dobra osnova za dalji razvoj odnosa.

On se, kako se navodi, osvrnuo na neke od rezultata dosadašnje saradnje, poput projekta prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare, koji predstavlja simbol prijateljstva,

“Pored ekonomske, veoma važnom je ocijenio i saradnju u oblasti kulture, te predstavio aktuelne projekte Ambasade Kine u Podgorici u ovoj oblasti”, dodaje se u saopštenju.

Tokom sastanka je, kako je saopšteno, bilo riječi i o drugim temama iz domena bilateralne saradnje.

