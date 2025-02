Rasvjetljavanje ratnih zločina važno za suočavanje sa prošlošću

Podgorica, (MINA) – Rasvjetljavanje ratnih zločina i svih okolnosti pod kojima su se desili važno je kako bi se društvo u Crnoj Gori suočilo s prošlošću i izvuklo pouku iz tih nemilih epizoda prošlosti, ocijenili su iz Bošnjačke stranke (BS).

Poslanica te partije Edina Dešić pozdravila je odluku glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića da naloži ponovno formiranje predmeta povodom ratnih zločina u Morinju, Bukovici i Kaluđerskom lazu i zbog deportacije izbjeglica iz Herceg Novog.

Dešić je, kako je saopšteno iz BS-a, rekla da očekuje da se kroz kvalitetno i nepristrasno sprovedenu istragu dođe do konkretnih dokaza.

Ona je istakla da očekuje da se konačno rasvijetle sve relevantne činjenice u vezi sa tim događajima, kako bi svi oni koji su na bilo koji način učestvovali u njima bili dovedeni pred lice pravde, a žrtve i njihove porodice kroz sudski epilog dobile zakašnjelo zadovoljenje pravde.

“Dešić je navela da smatra važnim rasvjetljavanje tih događaja i svih okolnosti pod kojima su se desili, kako bi se društvo u Crnoj Gori suočilo s prošlošću, izvuklo pouku iz tih nemilih epizoda prošlosti i kako napravilo iskorak ka boljoj budućnosti”, kaže se u saopštenju.

Iz BS-a su rekli da je ponovno formiranje predmeta ratnih zločina jedan od njihovih ključnih i konstantnih zahtjeva prema tužilaštvu, kao i razlog zbog kojeg nikada do sada nijesu podržali izvještaje o radu tužilaštva.

“Imajući to u vidu, nadamo se da će ove istrage uroditi plodom i da neće završiti obustavljanjem postupka, ili oslobađanjem krivih zbog nedostatka dokaza”, navodi se u saopštenju.

