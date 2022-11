Rajzing Rajnke: SAD zabrinute zbog eskalacije zapaljive retorike

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) zabrinute su zbog eskalacije zapaljive retorike i neodgovorne konfrontacije crnogorskih lidera posljednjih dana, saopštila je ambasadorka te države u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke.

“Pozivamo sve strane da rade zajedno na pronalaženju izlaza iz trenutne političke krize, koji bi bio u skladu sa Ustavom”, navela je Rajzing Rajnke na Fejsbuku /Facebook/.

