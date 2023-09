Protestna nota MIZ Pljevlja zbog novog datuma za Dan opštine

Podgorica, (MINA) – Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Pljevlja uputio je protestnu notu predsjednici pljevaljskog parlamenta, zbog izglasavanja novog datuma za Dan Opštine.

Oni su u saopštenju naveli da je novi datum Dana opštine Pljevlja isključivo vezan za pripadnike jedne religije, čime se pripadnicima drugih religija nameće osjećaj nepripadnosti tom gradu.

Odbornici Skupštine opštine Pljevlja podržali su izmjene Statuta kojima se mijenja dan opštine.

Dan opštine Pljevlja do sada se proslavljao 20. novembra, a izmjenama je predviđeno da od sada to bude 27. oktobra, kada se proslavlja i vjerski praznik Sveta Petka.

„Mi kao Muslimani, imamo potrebu da se radujemo datumima koje obilježava naš grad, ali ovakvim odlukama nam se uskraćuje pravo na to“, navodi se u saopštenju MIZ Pljevlja.

Kako su kazali, posljednji tračci evropskih vrijednosti se jedan za drugim gase.

„Pa i odricanje od datuma vezanog za antifašizam kao rođendana naših Pljevalja je pokazatelj da se uvodi neki novi sistem vrijednosti u naše živote, na koje mi, kao evropski muslimani se nikada nećemo moći navići“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da posebno zabrinjava činjenica da se od multietničnog sklada u Pljevljima odriču i one stranke koje se deklarišu kao građanske.

Iz MIZ Pljevlja su kazali da se nadaju da će narod u Pljevljima, ovakvim raskrinkavanjem dvoličnjaštva, znati da prepozna “vuka u jagnjećoj koži” i u budućnosti se postaviti prema njima na adekvatan način.

„Medžlis Islamske Zajednice Pljevlja u ime svih pljevaljslih muslimana odbacuje činjenicu da se nameće nešto što se ne slaže sa vjerskim načelima nas, kao pripadnika Islama, a vjerske praznike drugih religija, koje poštujemo, nikada nećemo prihvatiti kao svoje“, zaključuje se u saopštenju.

