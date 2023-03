Prijevremeni parlamentarni izbori jedini način za izlazak iz krize

Podgorica, (MINA) – Prijevremeni parlamentarni izbori jedini su logičan, ustavan i zakonit način za izlazak iz krize, kazao je lider Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović.

On je to rekao komentarišući saopštenje američke Ambasade o razvoju političke situacije u Crnoj Gori, u kojem se navodi da su Sjedinjene Američke Države zabrinute zbog nastojanja da se formira nova vlada.

“Ko razumije, shvatiće. Gospoda iz parlamentarne većine da se manu ćorava posla. Jedini logičan, na Ustavu i zakonu zasnovan način za izlazak iz krize jesu prijevremeni parlamentarni izbori”, napisao je Šehović na Tviteru /Twitter/.

Kako je kazao, sve drugo je pravni i politički avanturizam, za koji Crna Gora odavno nema vremena.

