Prijave 708 kandidata za policijske službenike potpune i uredne

Podgorica, (MINA) – Prijave 708 kandidata, koji su se prijavili na javni poziv Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) za zapošljavanje novih policijskih službenika, blagovremene su, potpune i uredne, kazao je potpredsjednik Vlade, Aleksa Bečić.

On je čestitao Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) koje je objavilo listu kandidata čije su prijave na Javni poziv za sprovođenje posebnog postupka zapošljavanja policijskih službenika za potrebe Uprave policije uredne.

“Pozivam MUP i sve druge državne organe da, uz očuvanje najviših standarda, ubrzaju sve naredne faze procesa, ali ne na uštrb kvaliteta”, navodi se u saopštenju Bečića.

Prema njegovim riječima, policajac ne smije biti biran brzo, već pažljivo.

“Brzina je važna, ali integritet i profesionalnost su presudni”, kazao je Bečić.

U saopštenju se navodi da će lista kandidata biti dostupna na sajtu MUP-a i e-portalu Vlade Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS