NSD prihvatio sporazum, Mandić predložen za predsjednika Skupštine

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor Nove srpske demokratije (NSD) jednoglasno je prihvatio sporazum o konstituisanju nove vlasti, a za predsjednika Skupštine predložio je lidera stranke Andriju Mandića.

Iz NSD su na Fejsbuku /Facebook/ naveli da je sporazumom predviđeno da toj partiji pripadne mjesto predsjednika Skupštine.

Oni su istakli da je aneksom sporazuma definisano da će nakon godinu doći do rekonstrukcije vlade, kada će NSD postati i dio izvršne vlasti.

“Predsjednik NSD Andrija Mandić jednoglasno je izabran, od Glavnog odbora, za mjesto predsjednika Skupštine Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS