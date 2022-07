Premijerski sat 20. jula

Podgorica, (MINA) – Predsjednik vlade Dritan Abazović odgovaraće na pitanja predstavnika poslaničkih klubova na sjednici Skupštine koja je zakazana za 20. jul.

Rok za postavljenje pitanja premijeru je 72 sata prije početka posebne sjednice parlamenta.

Na dnevnom redu su i poslanička pitanja u vezi sa određenom temom.

Kako se navodi u sazivu, poslanički klubovi obavijestiće predsjednicu Skupštine o resornom ministru kojem će postavljati pitanja najkasnije sedam dana prije početka sjednice.

