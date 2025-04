Predsjednik Estonije u junu u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Estonije Alar Karis boraviće u junu u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića.

Milatović i Karis razgovarali su u Poljskoj, na marginama Samita Inicijative Tri mora.

Iz Milatovićevog kabineta saopšteno je da će posjeta Karisa biti dodatni podsticaj unapređenju bilateralnih odnosa.

“Na sastanku su potvrđeni prijateljski odnosi dvije države i zajednička opredijeljenost ka daljem jačanju saradnje na osnovama međusobnog povjerenja i zajedničkih euroatlantskih vrijednosti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Milatović poručio da se vizija inicijative Tri mora, koja uključuje jačanje infrastrukturne i digitalne povezanosti, ekonomskog razvoja, energetske bezbjednosti i sajber otpornosti, u potpunosti podudara sa strateškim ciljevima Crne Gore u okviru evropske integracije.

U razgovorima je, kako su kazali, posebno istaknuta kontinuirana podrška Estonije procesu evropske integracije Crne Gore.

Milatović je kazao da Crna Gora cijeni spremnost Estonije da nastavi pružanje stručne pomoći, posebno u oblastima vladavine prava, zaštite životne sredine, održivog razvoja i efikasnog korišćenja fondova Evropske unije (EU).

“Nedavna posjeta aktuelne Visoke predstavnice za vanjsku i bezbjednosnu politiku EU i bivše premijerke Estonije Kaje Kalas Crnoj Gori, ocijenjena je kao snažan signal podrške evropskom putu naše zemlje i njenoj posvećenosti zajedničkoj vanjskoj i bezbjednosnoj politici EU”, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su potvrdili i zajedničku posvećenost euroatlantskim vrijednostima i nastavku saradnje u okviru NATO saveza.

Ističe se da je poseban akcenat stavljen na sajber bezbjednost, imajući u vidu članstvo Crne Gore u NATO Centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu u Talinu od 2020. godine, kao i značajnu ulogu estonske Akademije za elektronsko upravljanje (eGA) u jačanju sajber kapaciteta Crne Gore.

“U cilju dodatnog unapređenja bilateralne saradnje, istaknuta je potreba za snaženjem ekonomske saradnje i privlačenjem estonskih investicija, posebno u oblastima digitalne transformacije, turizma i održive infrastrukture”, kazali su iz kabineta Milatovića.

