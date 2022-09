Predsjednici Skupštine i Vlade ne mogu biti iz subjekata koji su napravili Sporazum sa DPS

Podgorica, (MINA) – Budući predsjednici Skupštine i Vlade ne mogu dolaziti iz manjih subjekata koji su napravili Sporazum sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) i liderom te stranke Milom Đukanovićem.

To se, kako saznaje Televizija Vijesti, navodi u stavovima koje je Demokratska Crna Gora formulisala tokom današnjeg sastanka predstavnika parlamentarne većine od 30. avgusta 2020. na kome bi trebalo da se dogovore rješenja za izbor nove vlade i rukovodstva parlamenta.

“Mi koji smo bezuslovno podržali 42. Vladu i koji smo cijelo vrijeme ostali privrženi 30. avgustu, odrekli smo se pozicija predsjednika Vlade i Skupštine iako nam po svemu pripadaju kao pojedinačno najjačoj partiji i pobjedničkoj listi čiji nosilac jedini nije bio mandatar”, kaže se u stavovima Demokrata.

Kako prenosi portal Vijesti, Demokrate su predložile da se zbog teškog nasljeđa međusobnih odnosa i izbjegavanja apsolutne favorizacije bilo koga dogovore oko dvije žene iz “njihovih, a ne naših redova”, koje bi bile most saradnje i koje bi vodile tehničku Vladu odnosno Skupštinu.

“Podrazumijeva se da, imajući u vidu demokratske principe i potpisani Sporazum od prošle sedmice da iz manjih subjekata koji su napravili Sporauzm sa DPS i Milom Đukanovićem ne mogu doći budući premijer i predsjednik Skupštine”, rekle su Demokrate.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS