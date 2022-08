Predali inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o Zeti

Podgorica, (MINA) – Prava Crna Gora predala je danas Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona kojima je Zeta dobila status samostalne opštine, saopšteno je iz te stranke.

Skupština je u utorak usvojila izmjene i dopune zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Glavnom gradu, kojima je predviđeno osnivanje samostalne opštine Zeta.

U inicijativi se navodi da su zakonske izmjene izvršene u izbornom periodu, odnosno da je, usvojenim amandmanima, predviđeno da stupaju na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

Iz Prave Crne Gore su kazali da se zakonskim izmjenama građanima Zete direktno onemogućava da ostvare biračko pravo zajamčeno članom 45 Ustava Crne Gore.

Oni su podsjetili da se izborna prava građana iz člana 45 Ustava sistemski razrađuju Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

Kako su pojasnili, odredbom člana devet Ustava uređen je pravni poredak Crne Gore i njime je propisano da su “potvrđeni i objavljeni međunarodni ugovori i opšpteprihvaćena pravila međunarodnog prava sastavni dio unutrašnjeg pravnog poretka”.

Shodno tom članu, kazali su iz Prave Cre Gore, međunarodni ugovori i opšpteprihvaćena pravila međunarodnog prava imaju primat nad domaćim zakonodavstvom i neposredno se primjenjuju kada odnose uređuju drugačije od unutrašnjeg zakonodavstva.

“Načelo pravnog poretka iz tog člana implicitno sadrži načelo jedinstva pravnog poretka, koje se ogleda u usaglašenosti normi posebnih zakona sa načelima i odredbama sistemskih zakona koji uređuju pojedina ustavna prava, obaveze i ustavna načela”, rekli su u toj partiji.

Oni su podsjetili na odluku Ustavnog suda o ukidanju Zakona o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi, kojom je ocijenjeno da „jedinstvo pravnog poretka zahtijeva da, ako „poseban“ zakon sadrži posebna pravila i pravne izuzetke u odnosu na sistemski zakon u određenoj oblasti, ovi pravni izuzeci se u potpunosti moraju oslanjati na pravila u sistemskom zakonu“.

Zbog toga se, kako su dodali, i Ustavni sud u ovom slučaju mora pridržavati svog stava, jer usvojene izmjene se “niti u najmanjoj mjeri ne oslanjaju na pravila propisana sistemskim zakonom”.

Iz Prave Crne Gore su kazali da je članom 12 Zakona o izboru odbornika i poslanika predviđeno da se izbor odbornika obavlja u opštini kao jedinstvenoj izbornoj jedinici, navodeći da je zato nesumnjivo je da se usvojenim izmjenama narušava jedinstvo pravnog poretka.

Oni su rekli da mijenjanje granica izborne jedinice povlači za sobom mijenjanje broja odbornika u Glavnom gradu, broj potpisa podrške izbornoj listi, kao i niz drugih protivustavnih izmjena.

Kako je saopšteno, građani Zete nesumnjivo su stekli izborno pravo za predstojeći saziv Skupštine Glavnog grada.

“Imajući to u vidu, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore prije održavanja zakazanih izbora predstavlja najbrutalnije kršenje biračkog prava građana Zete, suprotno Ustavu i pravnom poretku Crne Gore”, kaže se u inicijativi.

Iz Prave Crne Gore su podsjetili da je lokalni izbori u Podgorici trebalo da se održe 19. juna i to u utvrđenom okviru granica Glavnog grada na dan zakazivanja izbora.

“Pa svako naknadno prekrajanje granica izborne jedinice predstavlja diskriminaciju onih građana kojima se uskraćuje stečeno pravo da biraju i budu birani na predstojećim lokalnim izborima”, dodali su iz te stranke.

Oni su rekli da je nesporno da se u konkretnom slučaju radi o opstrukciji lokalnih izbora u Glavnom gradu, i da se na taj način direktno ugrožavaju izborna prava građana Zete.

Prema ocjeni Prave Crne Gore, sve to dovodi do štetnih posledica po izborni sistem Crne Gore, koji se na ovaj način oslabljuje.

“Postavlja se pitanje o eventualnim budućim izmjenama broja odbornika u Skupštini opštine Podgorica, kao i drugim izmjenama koje predstavljaju kršenje Zakona o izboru odbornika i poslanika”, rekli su iz te stranke.

Oni su kazali da je članom tri tog Zakona propisano da broj odbornika utvrđuje Skupština opštine posebnom odlukom najkasnije do dana raspisivanja izbora.

“Kako su izbori raspisani 3. avgusta godine ovo je bio i poslednji zakonski rok do kojeg je Skupština opštine mogla donijeti odluku o broju odbornika”, rekli su iz Prave Crne Gore.

Iz te stranke su naveli da je pravo na slobodne izbore zajamčeno i Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, gdje je propisana obaveza da se, u primjerenim vremenskim razmacima održavaju slobodne izbore s tajnim glasanjem, pod uslovima koji osiguravaju slobodno izražavanje mišljenja naroda pri izboru zakonodavnih tijela.

Iz Prave Crne Gore su naveli da, prema shvatanju Evropskog suda, izborna pravila ne bi trebalo mijenjati previše često, posebno ne neposredno prije održavanja izbora.

“U konkretnom imamo upravo situaciju gdje se izborna jedinica kao cjelina mijenja, odnosno „cijepa“, pa se jednom broju građana onemogućava da ostvare stečeno biračko pravo i to baš u izbornom periodu, odnosno nešto više od dva mjeseca prije održavanja zakazanih izbora”, navodi se u inicijativi.

Iz Prave Crne Gore su ukazali na Kodeks dobrog vladanja u izbornim pitanjima gdje je nedvosmisleno navedeno da se osnovni elementi izbornog zakona, naročito sam izborni sistem, sastav izbornih komisija i utvrđivanje granica izbornih jedinica mogu mijenjati najkasnije godinu uoči izbora.

“U skladu sa svime navedenim predlažemo da Ustavni sud u što kraćem periodu pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i spornu normu oglasi neustavnom, a kako bi se građanima Zete omogućilo da ostvare stečeno biračko pravo za predstojeći saziv Skupštine Glavnog grada“, zaključuje se u inicijativi.

