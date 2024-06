Poslanici danas počinju raspravu o IBAR zakonima

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta danas će početi raspravu o zakonima potrebnim za dobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), a glasanje je, shodno dogovoru na Kolegijumu predsjednika Skupštine, planirano za sjutra.

Na sjednici Skupštine u utorak usvojen je dnevni red, na kome je osim 12 zakona u vezi sa dobijanjem IBAR-a, i tačka izbori i imenovanja.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je rekao da će u četvrtak završiti najveći dio tačaka i glasati o njima, a u petak o preostalima.

Poslanici će raspravljati o predlogu zakona o lobiranju, izmjeni i dopuni zakonika o krivičnom postupku, izmjenama i dopunama zakona o sudovima, izmjenama i dopunama zakona o Sudskom savjetu i sudijama, izmjenama i dopunama zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Poslanici će se izjasniti i o predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnom tužilaštvu, izmjeni i dopuni zakona o specijalnom državnom tužilaštvu, sprečavanju korupcije, izmjenama i dopunama zakona o oduzimanju imovinske koristi stačene kriminalnom djelatnošću.

Skupština će raspravljati o predlogu zakona o medijima, nacionalnom javnom emiteru i javnom medijskom servisu Crne Gore, audio-vizualno-medijskim uslugama.

