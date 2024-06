Posjeta Mišela Crnoj Gori odgođena zbog Rezolucije o Jasenovcu

Podgorica, (MINA) – Posjeta predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela Crnoj Gori odgođena je, saznaje Pobjeda.

Mišel je trebalo da boravi u Crnoj Gori u utorak i srijedu, na poziv crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića.

Pobjeda od diplomatskih izvora u Briselu saznaje da je razlog otkazivanja posjete usvojena Rezolucija o Jasenovcu, koju je u petak izglasala parlamentarna većina.

Mišel je u srijedu trebalo da se obrati Skupštini, a šef parlamenta Andrija Mandić zakazao je za tada posebnu sjednicu Prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja.

