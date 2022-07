Popović: Glasanje o temeljnom ugovoru vjerovatno će biti prolongirano

Podgorica, (MINA) – Lideri vladajuće većine nijesu se na današnjem sastanku usaglasili da li će se sjutra na sjednici Vlade glasati o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), i vjerovatno će to biti prolongirano, kazao je lider Liberalne partije Andrija Popović.

On je novinarima kazao da je to bio prvi sastanak nakon kosntituisanja Vlade.

“Došli smo u težak položaj, pokušavamo dijalogom da riješimo te probleme. Nažalost, sve se to dešava u trenutku kada počinje turistička sezona”, rekao je Popović.

Kako je kazao, neke stvari koje nijesu tokiko važne za funkcionisanje društva izbile su u prvi plan, a ne ono zbog čega su konstituisali Vladu, a to je evropska agenda.

“Nijesam optimista da smo na pravom putu, ali dobro je što je dijalog najodgovornijih ljudi započet”, kazao je Popović.

Popović je istakao da vjeruje da će se u narednih nekoliko dana riješiti ti problemi.

Svi su, kako je naveo, izrazili dobru volju da se ti problemi riješe i da stvari koje opterećuju crnogorsko društvo decenijama budu izmješteni iz javnog života i interesa Crne Gore.

Prema riječima Popovića, nije došlo do usaglašavanja da li će se na sjutrašnjoj sjednici Vlade glasati o temeljnom ugovoru sa SPC.

“Nije došlo do usaglašavanja da li će se o njemu uopšte glasati, i vjerovatno da će se to prolongirati”, rekao je Popović.

Prema njegovim riječima, na sastanku je “sve razočaralo da se ustanovilo da članovi Vlade nijesu znali ništa o nacrtu ugovora sa SPC”.

“Zaključak je da nije bilo transparentnosti i da se to mora brzo ispravljati. I da će to dovesti da u narednih deset do 15 dana kredibilni pravnici pomognu”, naveo je Popović.

Kako je kazao, većina članova na sastanku bila je za to da je “ogromna većina ugovora protiv Ustava”.

Upitan je li realno da se uskrati povjerenje Vladi, Popović je kazao da nije optimista i da su došli u “ćorsokak”.

“Joković (Vladimir) forsira da se temeljni ugovor mora odmah potpisati. Ako se to desi, mislim da ova vlada neće dočekati 100 dana”, rekao je Popović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS