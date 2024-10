Pokret za Grad predao listu za izbore u Budvi

Podgorica, (MINA) – Grupa birača Pokret za Grad predala je danas Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK) Budva listu za lokalne izbore u toj opštini, koji će biti održani 17. novembra.

Nosilac liste Đorđe Zenović istakao je da je taj pokret formiran uz podršku građana nezadovoljnih aktuelnom političkom situacijom u Budvi.

„Na početku, prije 45 dana, bio sam pomalo skeptičan da li ćemo uspjeti da u kratkom roku do predaje liste okupimo ljude i sačinimo gradsku, građansku, lokalnu listu koja će biti nešto potpuno drugačije u odnosu na sve što smo do sada gledali u Budvi“, rekao je Zenović, prenosi portal RTV Budva.

Prema njegovim riječima, građani su prepoznali nezadovoljstvo prema aktuelnoj političkoj situaciji i brzo se priključili pokretu.

„Za svega tri dana sakupili smo preko 350 potpisa podrške našoj izbornoj listi,“ dodao je Zenović.

Komentarišući dosadašnje političke aktere, Zenović je kazao da je razočaran u lokalnu i republičku vlast, navodeći da se odnos prema Budvi nije promijenio ni nakon 2020. godine.

„Praksa da se prema Budvi odnose kao prema zloj maćehi se nastavila, i to je za nas apsolutno neprihvatljivo“, rekao je Zenović.

Zenović je upozorio da je grad zarobljen političkim partijama, građevinskim lobijima i organizovanim kriminalnim grupama.

On je istakao da se najveća vrijednost u takvom gradu nalazi u slobodnim ljudima koji su, kako je rekao, okupljeni u njegovom pokretu.

„Iza nas ne stoji apsolutno nijedna politička partija, nijedna organizacija ili kriminalna grupa. Iza nas stoje samo naša imena i prezimena, i tako će ostati dok god ovaj pokret postoji,“ poručio je Zenović.

On je dodao da će kampanja biti finansirana isključivo iz ličnih donacija, u skladu sa zakonom.

Zenović je pozvao sve građane Budve da iskoriste svoje biračko pravo na predstojećim izborima.

„Ako ostanu kod kuće, daju legitimitet sadašnjoj vlasti i lošoj praksi koja se poslednjih godina dešava u našem gradu. Krajnje je vrijeme da se preduzmu koraci, jer ako ostane status quo, bojim se da za ovaj grad više neće biti povratka“, rekao je Zenović.

Kako je kazao, ukoliko se ne reaguje, Budva će u narednih godinu do dvije definitivno izgubiti šansu da se može izvući.

„Imamo rješenja za većinu problema sa kojima se naš grad susreće, kao i kvalitetne ljude spremne da pomognu da ovaj grad vratimo na pravi put. Naš cilj je da Budvi vratimo titulu Kraljice Mediterana, koju je, nažalost, davno izgubila“, poručio je Zenović.

OIK je večeras utvrdila izbornu listu “Pokret za Grad”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS