Pokrenuti političke konsultacije između Crne Gore i Alžira

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Alžir trebalo bi da pokrenu političke konsultacije između ministarstava vanjskih poslova te dvije države.

To je ocijenjeno tokom razgovora crnogorskog šefa diplomatije Ranka Krivokapića sa novoimenovanim ambasadorom Alžira u Crnoj Gori sa sjedištem u Beogradu, Fatahom Mahrazom.

“Sagovornici su ocijenili da bi, u duhu međusobnog prijateljstva i razumijevanja, trebalo organizovati susret šefova diplomatija u okviru multilateralnih skupova, i pokrenuti političke konsultacije između ministarstava vanjskih poslova dvije države”, rekli su iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore.

Kako su dodali, tokom razgovora je pozdravljena inicijativa Alžira o povezivanju crnogorskih i alžirskih gradova.

“Iskazana je spremnost za potpisivanje Memoranduma o decentralizovanoj saradnji između opština Berane i Hamam Debagh”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, imajući u vidu da Alžir posjeduje rezerve nafte i gasa, razmijenjena mišljenja o mogućnostima saradnje, sa ciljem diversifikovanja ekonomije i privlačenja sigurnih investicija.

