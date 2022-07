Pokrenuli inicijativu za skraćenje mandata Skupštine

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD) su pripremile i stavile u proceduru inicijativu za skraćenje mandata Skupštine, saopštio je lider te stranke Damir Šehović.

On je kazao da su se na taj potez odlučili jer je, umjesto premošćavanja problema, 43. Vlada koja, kako je rekao, poprima karakter izdajničke i koja nema izborni legitimitet, gurnula državu u dublje podjele i teme kojima ne treba ona da se bavi.

“Svako ko insistira na opstanku ove Vlade, iako nas ona očigledno i bespovratno udaljava od Evrope, ne misli dobro Crnoj Gori”, rekao je Šehović.

Kako se navodi u inicijativi, nova parlamentarna većina i nova Vlada definisale su ključne prioritete, a to su ubrzanje puta evropskih integracija, reforme u pravosuđu, izborna reforma i poboljšanje ekonomske, odnosno socijalne situacije.

U inicijativi se ocjenjuje da, umjesto tih prioriteta, dominiraju teme koje dodatno polarizuju i zbunjuju javnost, političku scenu čine nestabilnijom, kao i koje nijesu dio evropske agende i ne doprinose poboljšanju ozbiljno ugroženog životnog standarda.

“Svakodnevno se priča o Otvorenom Balkanu od kojeg Crna Gora nema i ne može imati ama baš ništa dobro”, rekao je Šehović.

Kako je dodao, stalno se priča i o popisu stanovništva od kojeg se pokušava napraviti još jedna politička arena i poligon za produbljivanje ionako prevelikih podjela u državi.

“Kao i o ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), čija radna verzija upućuje na to da su interesi jedne vjerske zajednice Vladi bili ispred interesa države, dok se javnost konstantno izlaže međusobnim optuživanjima i vrijeđanjima između samih konstituenata vlasti”, dodao je Šehović.

Prema njegovim riječima, Vlada ne preduzima adekvatne mjere u cilju zaštite socijalno ugroženih kategorija građana i podrške velikom broju mikro i malih preduzeća koja se nalaze u izuzetno teškoj situaciji.

Kako je rekao Šehović, kadrovska politika Vlade pokazuje svu njenu nefunkcionalnost i neozbiljnost, uključujući i činjenicu da se u državnim kompanijama imenuju funkcioneri partija koje su, makar formalno, protiv te Vlade.

“To pokazuje i da su u aranžman oko 43. Vlade uključeni i subjekti van Crne Gore, odnosno da je dominantan dio Vlade pod kontrolom susjedne države”, saopštio je Šehović.

On je istakao da aktuelna Vlada osim što se bavi pitanjima koja ne treba da budu prioritet, nema ni legitimitet da to čini, odnosno da insistira na pitanjima oko kojih ne postoji društveni konsenzus, a pritom nijesu dio evropske agende.

“Sa 14 poslanika, koliko imaju partije koje imaju ministre, ova Vlada nema puni legitimitet da se bavi pitanjima poput ugovora sa SPC koja duboko dijele crnogorsko društvo i koja su, po svojoj prirodi, od velikog značaja jer potencijalno, a nakon uvida u radnu verziju dokumenta sasvim izvjesno, mogu nanijeti ozbiljnu štetu Crnoj Gori”, smatra Šehović.

On je kazao da isto važi i za uvođenje Crne Gore u regionalne inicijative, poput Otvorenog Balkana, naprečac, prisilno i bez ozbiljne analize, dok se u javnosti, pored brojnih štetnih efekata te inicijative nije čula nijedna pozitivna strana.

“Napominjemo da o bilo kojem od navedenih pitanja do sada nije sprovedena bilo kakva javna konsultacija, što takođe upućuje na to da su namjere ove Vlade da, bez legitimiteta u parlamentu, a time zapravo bez podrške građana za ovo što radi, donosi važne odluke i to na štetu Crne Gore”, rekao je Šehović.

On je ocijenio da, sa druge strane, u crnogorskom parlamentu dva mjeseca od formiranja nove parlamentarne većine nije pokrenut suštinski dijalog oko neophodnih imenovanja u pravosuđu, iako je to trebalo da bude jedan od ključnih prioriteta u evropskoj agendi.

Prema riječima Šehovića, rad na izbornoj reformi nije ni počeo, odnosno nije čak ni popunjen sastav Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu.

U inicijativi se ocjenjuje da je jedini ozbiljan, odgovoran i pravedan način izlaska iz dvogodišnje političke krize skraćenje mandata Skupštine i dogovor oko termina i načina organizacije vanrednih parlamentarnih izbora, odnosno vraćanje mandata građankama i građanima Crne Gore.

“Osnov za donošenje Odluke o skraćenju mandata Skupštine sadržan je u članu 84 Ustava, po kojoj na prijedlog predsjednika Crne Gore, Vlade ili najmanje 25 poslanika, Skupština može skratiti mandat”, kaže se u saopštenju Šehovića.

