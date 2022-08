Podnijeli inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o Zeti

Podgorica, (MINA) – Poslanici Demokratskog fronta (DF) predali su inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Glavnom gradu.

U DF-u smatraju da “zetski zakoni” nijesu saglasni sa Ustavom jer se, kako su naveli, tim zakonskim izmjenama usred izbornog procesa mijenjaju „pravila igre”, budući da su izbori u Podgorici i gradskoj opštini Golubovci već raspisani za 23. oktobar.

„Već je donešena odluka o broju odbornika u Skupštini Glavnog grada, a pri donošenju te odluke uračunati su i birači sa područja Zete, koji su osporenim zakonima sada dislocirani u novoformiranu opštinu Zeta“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, izborna jedinica Glavni grad je, usvajanjem tih zakona, promijenjena usred izbornog procesa.

Iz DF-a su dodali da to predstavlja grubo kršenje prava stanovnika Zete da, u skladu sa Ustavom, biraju i budu birani.

„Ovi zakoni omogućavaju realizaciju ozbiljnog izbornog inženjeringa i zato ih hitno treba proglasiti neustavnim i onemogućiti to“, rekli su iz DF-a.

Oni smatraju da ti zakoni imaju i diskriminatorski karakter, jer se, kako su naveli, drugačije ophodilo prema biračima u Tuzima, kada se ta gradska opština u okviru Glavnog grada Podgorica osamostalila.

„Tim osporenim zakonima se urušavaju elementarna Ustavna načela i stvara pravna nesigurnost u iskazivanju izborne volje i izbornog prava građana“, rekli su iz DF-a.

Oni su kazali da je veoma sporno da se nakon raspisivanja izbora mijenjaju već utvrđena izborna pravila.

„Zato smatramo da se ovi zakoni moraju proglasiti neustavnim, kako bi se izbjeglo izigravanje demokratskih principa i pravnih standarda“, navodi se u saopštenju.

Iz DF-a rekli da je nova, izmijenjena Odluka o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini Glavnog grada Podgorica i Skupštini opštine Zeta, koji će biti održani 23. oktobra tekuće godine neustavna.

