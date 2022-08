Podnijeće inicijativu za smjenu Vlade, Ustavni sud da preispita ugovor sa SPC

Podgorica, (MINA) – Liberalna partija (LP) će hitno podnijeti inicijativu za smjenu Vlade, najavili su iz te stranke i pozvali Ustavni sud da preispita ugovor države sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC).

Iz LP su kazali da se ugovorom dovodi u pitanje ustavni građanski koncept Crne Gore, kao i njeno istorijsko i kulturno nasleđe i identitet.

“LP će, preko svog poslanika u Skupštini, hitno podnijeti predlog da se glasa o nepovjerenju ovoj Vladi i nastojati da pruži doprinos razrješenju ovakve situacije u skladu sa svojim mogućnostima”, rekli su iz LP.

Oni su naveli da već duže vrijeme upozoravaju Vladu i premijera Dritana Abazovića, kao i partnere u parlamentarnoj većini, na poteze koji mogu biti loši za državu.

Kako su dodali, o tim potezima obavijestili su i međunarodne partnere u Evropskoj uniji (EU).

“Izostanak bilo kakve fleksibilnosti, dijaloga i spremnosti da se čuje i druga strana, onemogućili su da se jednostavno i lako riješe ključna pitanja oko ugovora sa SPC”, kaže se u saopštenju.

U LP smatraju da Vlada tim potezima uvlači Crnu Goru u klerikalizaciju društva, što je, kako su naveli, nedopustivo.

“Zahtijevamo od Vlade da odmah objavi tekst potpisanog akta koji je kreiran i potpisan iza očiju javnosti, skriveno i tajno uz brojne manipulacije. To dovodi u pitanje legitimitet ovog akta i rezultiraće podnošenjem inicijative pred Ustavnim sudom o legalnosti ugovora”, kazali su iz LP.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS