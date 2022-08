Podnijeće inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o Zeti

Podgorica, (MINA) – Poslanici Demokratskog fronta (DF) podnijeće inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona kojima je Zeta dobila status samostalne opštine, najavio je jedan od lidera tog političkog saveza Milan Knežević.

Skupština je u utorak usvojila izmjene i dopune zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i o Glavnom gradu, kojima je predviđeno osnivanje samostalne opštine Zeta.

“Poslanici DF-a će podnijeti inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti “anti-zetskih” zakona. Naša borba je tek počela, i nemamo dilemu da ćemo pobijediti”, naveo je Knežević na Tviteru /Twitter/.

