Počeo sastanak u Skupštini Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Sastanak predsjednice Skupštine Danijela Đurović sa predstavnicima parlamentarnih partija, u cilju prevazilaženja političke krize u Crnoj Gori, počeo je jutros u crnogorskom parlamentu.

Sastanku prisustvuju predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić, Socijalističke narodne partije Vladimir Joković, Socijaldemokrata Damir Šehović, Socijaldemokratske partije Raško Konjević.

U crnogorskom parlamentu su i predsjednici Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, Force Genci Nimanbegu, Liberalne partije Andrija Popović, Ujedinjine Crne Gore Goran Danilović, Demosa Miodrag Lekić, Radničke partije Maksim Vučinić.

U Skupštini su i potpredsjednica Građanskog pokreta URA Ana Novaković Đurović, predstavnice Nove srpske demokratije Simonida Kordić, Demokratske narodne partije Maja Vukićević, Pokreta za promjene Branka Bošnjak predstavnik Albanske alternative Maraš Dukaj.

Đurović je najavila da će na sastanku razgovarati o neophodnost što hitnijeg izbora sudija Ustavnog suda, završetku procesa imenovanja članova Sudskog savjeta, izboru vrhovnog državnog tužioca i reformi izbornog zakonodavstva.

