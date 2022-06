Plate u Vojsci Crne Gore biće povećane deset do 15 odsto

Podgorica, (MINA) – Zarade pripadnika Vojske Crne Gore (VCG) biće uvećane deset do 15 odsto, što je prvo povećanje nakon 2016. godine, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Iz tog resora su kazali da je Vlada Crne Gore, na njihov predlog, donijela izmjene i dopune Uredbe o zaradama lica u službi u VCG, za čiju primjenu će biti potrebno oko 195 hiljada EUR mjesečno, a za šta sredstva u budžetu već postoje.

Kako su kazali, ukupna zarada službenika VCG biće uvećana za deset odsto od osnovne zarade, a za pripadnike deklarisanih jedinica za 15 odsto, koji do sada nijesu imali nikakav dodatak, uprkos važnoj ulozi u okviru evroatlantskog sistema kolektivne odbrane.

„Usvajanjem ove Uredbe stvorićemo uslove za poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u Vojsci, spriječiti odliv kadrova ali i te pozicije učiniti atraktivnijim za rad”, kaže se u saopštenju.

Resorni ministar Raško Konjević kazao je da, s obzirom na to da je zaposlenima u zdravstvu i prosvjeti zarada u prethodnom periodu uvećavana dva puta, će se zalagati se za dalje poboljšanje uslova rada i statusa zaposlenih u Vojsci i Ministarstvu odbrane.

Kako je pojasnio da će se Uredbom izvršiti usklađivanje zarada lica u službi u VCG u cilju rangiranja dužnosti, prepoznavanja radnih mjesta sa specifičnim i otežanim uslovima rada i obezbjeđenja adekvatne naknade za takve vrste poslova.

“Takođe, ovim aktom se vrši prekompozicija i uvećanje zarada lica koji se bave zdravstvenom zaštitom i vojnim sanitetom u Vojsci i uvode novi dodaci za deficitarna znanja i struke, koje do sada nijesu bile adekvatno riješena (sajber)”, rekao je Konjević.

On je kazao da trenutno postoji značajna razlika između zarada osoba koja se bave zdravstvenom zaštitom u Vojsci i u javnom sektoru, pri čemu bi, bez ovog uvećanja koje je sada obezbijeđeno, ova razlika bila još veća, budući da od 1. jula stupa na snagu dodatno povećanje plata u javnom zdravstvu.

On je kazao da je prethodna Vlada u aprilu donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Gore, ali ona nije potpisana niti objavljena u „Službenom listu Crne Gore“, pa samim tim nije ni mogla stupiti na snagu.

