Pisonero: Imenovanje VDT-a od vitalnog značaja za vladavinu prava

Podgorica, (MINA) – Imenovanje Vrhovnog državnog tužioca (VDT) vitalno je značajno za vladavinu prava u Crnoj Gori, kazala je portparolka Evropske komisije (EK) Ana Pisonero.

Pisonero je u izjavi za agenciju MINA, uoči glasanja o VDT-u, kazala da u EK očekuju da crnogorski politički akteri iskoriste trenutni zamah proširenja Evropske unije (EU).

“I da pozovu sve poslanike da pokažu konstruktivan pristup imenovanju VDT-a bez daljeg odlaganja”, dodala je Pisonero.

Skupština Crne Gore će na sjednici u subotu birati VDT-a, a kandidati su Maja Jovanović, Milorad Marković i Suzana Mugoša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS