Picula: Ideje poput dvojnog državljanstva mogu imati ozbiljne posljedice

Podgorica, (MINA) – Ideje poput dvojnog državljanstva mogu imati ozbiljne posljedice po suverenitet Crne Gore i njenu evropsku perspektivu, ocijenio je poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula.

On je to rekao na sastanku sa generalnim sekretarom Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandrom Bogdanovićem, u Briselu.

Kako je saopšteno iz DPS-a, tokom sastanka razmijenjeni su stavovi o unutrašnjim, regionalnim i međunarodnim okolnostima koje usmjeravaju političke i društvene procese, sa posebnim osvrtom na dalju dinamiku procesa evropskih integracija i politike proširenja Evropske unije (EU).

Picula je istakao da će za dalji napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU) biti ključna posvećenost političkih aktera proevropskom kursu, politička stabilnost i rješavanje unutrašnjih izazova.

On je pozdravio djelovanje svih istinski proevropskih opcija.

“Zaključio je da inicijative poput one o dvojnom državljanstvu mogu imati dugoročne posljedice po suverenitet Crne Gore i njenu evropsku perspektivu, te da takve inicijative mogu izazvati dodatne podjele u društvu, koje ne doprinose političkoj i društvenoj stabilnosti koja je nužna za dalje reformske procese”, navodi se u saopštenju.

Picula je je kazao da se suprotstavlja potezima crnogorskih vlasti koji ugrožavaju dobrosusjedske odnose politikantskim nametanjem tema koje dovode u pitanje saradnju dvije države i dalji napredak Podgorice na putu prema EU.

Bogdanović je upoznao Piculu sa rezultatima lokalnih izbora koji su, kako je rekao, potvrdili dominaciju DPS-a i pokazali da građani prepoznaju zalaganje i borbu za očuvanje nacionalnih interesa, među kojima je najvažniji članstvo u EU.

On je kazao da je zabrinjavajuće što dio partija parlamentarne većine otvoreno djeluje na platformama koje promovišu antievropske politike.

Prema riječima Bogdanovića, posebno su zabrinjavajuće inicijative poput promjene Ustava, Zakon o dvojnom državljanstvu, kao i predlog Zakona o stranim agenturama, čime se direktno podrivaju temelji na kojima je izgrađena evropska perspektiva Crne Gore.

“On je naglasio da se unutar parlamentarne većine primjećuje značajan uticaj eksternih faktora, što dalje komplikuje političku situaciju i unosi dodatne podjele u crnogorsko društvo”, navodi se u saopštenju.

Bogdanović je, govoreći o najavljenim izmjenama Zakona o državljanstvu, naveo kako će DPS imati spreman odgovor u slučaju da vlast nastavi sa jednostranim odlukama, bez uvažavanja stavova i opozicije i velikog dijela građana.

Komentarišući rezultate popisa, Bogdanović i Picula su ocijenili da je Crna Gora potvrdila da je društvo zasnovano na multietničkoj demokratiji u kojoj građani mogu slobodno izraziti svoje nacionalne identitete i da nema prostora za produbljivanje etničkih podjela koje bi mogle ugroziti stabilnost i evropsku budućnost države.

