PES: Eksterne i interne opstrukcije oko formiranja Vlade

Podgorica, (MINA) – Iz Pokreta Evropa sad (PES) saopštili su da proces formiranja nove vlade nije lak zbog eksternih i internih opstrukcija.

Kako su kazali, za razliku od mnogih političkih aktera koji su fokusirani na partijski interes, što jeste i legitimno, u slučaju sastavljanja 44. Vlade u PES-u se vode isključivo interesima građana.

“Proces formiranja Vlade nije ni ovoga puta lak, što zbog eksternih, što zbog internih opstrukcija”, naveli su iz PES-a.

Oni su podsjetili da je na izborima parlamentarna lista predvođena PES-om osvojila 26 odsto podrške, što je bio pobjednički rezultat, međutim nedovoljno da se Vlada pravi samostalno.

“Građani su glasali na lokalnim, parlamentarnim i predsjedničkim izborima ne zbog bilo kojeg pojedinca u PES-u, već zbog misije unapređenja životnog standarda, afirmacije vladavine prava i ubrzanja evropskih integracija”, naveli su iz PES-a.

Kako su rekli, kontinuirani udari na PES nijesu stali ni danas, kroz različite forme opstrukcija, ali samo sa jednim ciljem – obesmisliti ideju raznim neistinama i pokolebati građane zbog programa i društvenog preporoda u koji su dominatno vjerovali.

Iz PES-a su kazali da su, bez obzira na sve okolnosti, u momentima galopirajuće inflacije i urušavanja standarda, građanima potrebni konkretni rezultati, započeti programom Evropa sad jedan.

Oni su istakli da su im za takav poduhvat neophodni građani, konstruktivni partneri u Vladi, ali i podrška međunarodne zajednice.

“Zato ćemo i narednih dana ulagati dodatne napore da dobijemo Vladu koja će realizovati program Evropa sad dva, jednako uspješno kao i program Evropa sad jedan”, poručili su iz PES-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS