PES: Crna Gora nikada više neće biti oaza za osobe sa potjernica

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je izručenjem turskog državljanina Binali Čamgoza eliminisala visokorizičnu prijetnju po nacionalnu bezbjednost, kazali su iz Pokreta Evropa sad (PES) i dodali da Crna Gora više nikada neće biti oaza za osobe sa međunarodnih potjernica.

Iz PES-a su kazali da je izručenje Čamgoza izvršeno oo rješenju Ministarstva pravde, profesionalnom akcijom Uprave policije – sektora za kriminalistiku, specijalnih jedinica, granične policije, uz logistiku Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Oni su podsjetili da je za Čamgozom raspisana potjernica zbog stvaranja kriminalne organizacije i pokušaja ubistva.

Iz PES-a su dodali da je Čamgoz, osim optužbi za najteža krivična djela u Izmiru, Turskoj, javnosti poznat i po sumnji da je falsifikovao lična dokumenata tokom boravka u Crnoj Gori i uspostavio saradničku mrežu sa crnogorskim organizovanim kriminalnim grupama.

“Jasno je da je ovom akcijom suzbijanja kriminala i ispunjavanja međunarodnih obaveza, Crna Gora eliminisala visokorizičnu prijetnju po nacionalnu bezbjednost”, naveli su iz PES-a.

Kako su kazali, orioritet rada 44. Vlade i bezbjednosnog sektora mora biti ostvarivanje vladavine prava i slanje jasne poruke da kriminalne strukture više nikada ne smiju imati institucionalnu podršku ili zaštitu.

U saopštenju se poručuje se će PES i Vlada nastaviti sa misijom stvaranja funkcionalnog, slobodnog i sigurnog društva.

„Takvim pristupom, Crna Gora više nikada neće biti oaza za lica sa međunarodnih potjernica“, zaključuje se u saopštenju.

