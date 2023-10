PES: Crna Gora će dobiti istinski reformsku vladu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će, zahvaljujuću Pokretu Evropa sad (PES), dobiti istinski reformsku vladu čiji će prioriteti biti podizanje životnog standarda građana, vladavina prava i evropske integracije, poručili su iz te partije.

Iz PES-a su to naveli u reagovanju na izjavu premijera Dritana Abazovića koji je kazao da su se aktivnosti na formiranju Vlade ubrzale nakon što je Zoran Lazović rekao da je najveći interes da se ona formira što prije.

“U svojoj svakodnevnoj potrebi da uveseljava crnogorsku javnost, tehnički premijer Abazović je uspio da izazove kontraefekat – njegove vrcave doskočice odavno ne izazivaju smijeh, već samo sažaljenje”, kazali su iz PES-a.

Iz te stranke su kazali da su Abazovićeve tvrdnje o prodaji Elektroprivrede i direktivama Lazovića jednako istinite kao i njegova komična izjava da ga međunarodna zajednica moli da bude dio nove Vlade.

“Kao neko ko je izgubio kredibilitet na svim domaćim i međunarodnim adresama, preostalo mu je jedino da svršene srednjoškolce i brucoše magično transformiše u diplomirane inženjere, čime izaziva zgražavanje ne samo javnosti, već i kolega u tehničkoj Vladi”, rekli su iz PES-a.

Prema njihovim riječima, Lazović je ispaljivao vatromete kada je Abazoviću pravio većinu sa Demokratskom partijom socijalista.

Iz PES-a su rekli da se Lazović i dalje slobodno šeta za vrijeme Abazovićeve Vlade.

“Kao što smo od početka obećavali, Crna Gora će, zahvaljujući PES-u, dobiti istinski reformsku vladu, čiji će stvarni, a ne fiktivni, prioriteti biti podizanje životnog standarda građana, vladavina prava i evropske integracije”, kaže se u saopštenju.

Iz PES-a su poručili Abazoviću da “slobodno može da prestane da brine o zaduženju i drugim pitanjima”.

“A da famoznu tortu, zaleđenu ili istopljenu, sam pojede prije nego napusti fotelju premijera i ode u opoziciju”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS