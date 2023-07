Perić: Vlada formirana na klijentelističkim osnovama može potrajati

Podgorica, (MINA) – Nova vlada, ukoliko bude stvarana na čvrstim klijentelističkim osnovama, može potrajati, kazao je jedan od osnivača Pokreta Preokret Srđan Perić, navodeći je u tome apsurd crnogorske političke scene.

Perić je, govoreći o dinamici formiranja nove vlade, podsjetio da je Preokret predlagao da pregovori budu javni, jer se tiču javnog interesa.

„Da građani znaju šta je predmet tih razgovora, pozicije ili programske orjentacije. Do tada, ostaje nam da dešifrujemo šta se partijske vrhuške dogovaraju iza zatvorenih vrata o onome što u realnosti rezultira odabirom pravca razvoja Crne Gore”, kazao je Perić agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, ostaju minimalne nedoumice da li će se zaista pogaziti zakletve ko s kim neće.

“Ali nakon koalicija onih koji su se uzajamno optuživali za najteža krivična djela i visoku korupciju, ne treba odbaciti nijednu mogućnost”, dodao je Perić.

Govoreći o tome koliko bi vlada mogla da traje, Perić je kazao da je apsurd crnogorske političke scene u tome što, ukoliko vlada bude stvarana na čvrstim klijentelističkim osnovama, može potrajati.

“Ukoliko bi bila programska, što podrazumijeva i donošenje teških odluka, posebno na socijalnom polju, ona ne može trajati dugo”, rekao je Perić.

Prema njegovim riječima, to je posljedica naopakog političkog sistema, a potom i demagoških praksi, gdje je sve podređeno uskopartijskim interesima, gdje je stanački rejting, a potom raspodjela moći, iznad opšteg dobra.

On smatra da će nova vlada imati dvostruko opterećenje.

“Da ispuni teško ostvariva obećanja i potrebu partijskih rukovodstava da zapošljavaju i kadriraju svoje ljude. Sve to otvara prostor za realnu pretpostavku da ona ne može trajati pun mandat”, naveo je Perić.

Upitan na kojoj strani bi Pokret Evropa sad trebalo da traži većinu od 49 poslanika, neophodnu za imenovanja u oblasti pravosuđa, Perić je kazao da se do te većine može doći ili glasovima iz koalicije oko Demokratske partije socijalista, ili oko Nove srpske demokrtije i Demokratske narodne partije.

“Moguće da je čarobna riječ za te pogodbe “dubina””, kazao je Perić.

On je kazao da, pošto se na crnogorskoj političkoj sceni principijelnost smatra ozbiljnom slabošću, sasvim je logično očekivati pregovaranja za koja treba najmanje 49 glasova u parlamentu, biti plod kompomisa.

Perić je rekao da je to već viđeno prilikom izbora sudija Ustavnog suda.

Govoreći o tome šta bi trebalo da budu prvi potezi vlade, Perić je kazao da bi bilo dobro da se konstituenti nove vlade oslobode demagogije i saopšte konkretan plan i strategiju za ispunjavanje predizbornih obećanja.

“Prisjetimo se tih obećanja: godinu nakon izbora vlade prosječna plata treba da bude hiljadu EUR, minimalna penzija 450, potom slijedi iskorjenjivanje nezaspolenosti, gradnja dva auto-puta, dovođenje investitora koji će imati godišnji obrt koliko čitav crnogorski BDP”, naveo je Perić.

Komentarišući dešavanja u vezi sa ponavljanjem izbora na jednom biračkom mjestu na Cetinju, povlačenju inicijative o ponavljanju izbora na biračkom mjestu u Kolašinu, Perić je rekao da je jasno da je neophodna reforma izbornog zakonodavstva.

On je podsjetio da ni Državna izborna komisija nije mogla proglasiti konačan izborni rezultat u Zakonom predviđenom roku.

“Jer taj isti Zakon obiluje nedosljednostima i nedorečenostima koje su rezultat udruženog zakonodavnog napora i sadašnje vlasti i opozicije, jer se taj Zakon donosi dvotrećinskom većinom”, dodao je Perić.

On je kazao da je stvoren ambijent u kojem se sve projektuje.

“Od toga ko će biti vlast ko opozicija, pa krenimo dalje do ponašanja u izbornom danu, ali i nakon toga”, rekao je Perić.

U takvom ambijentu, kako je kazao, građani gube povjerenje u politički sistem, a time i u stranke, što jasno pokazuje smanjena izlaznost na ovim izborima.

Govoreći o djelovanju Preokreta u budućnosti, Perić je rekao da su u fazi transformacije koja će trajati šest mjeseci, odnosno do decembra.

Prema njegovim riječiima, u tom periodu će biti otvoreni i za ljude i za ideje.

“U tom intervalu treba da nadogradimo program, ponudimo javnosti manifest našeg daljeg političkog djelovanja, ali jednako i da uočimo koje su nam snage, a koje slabosti”, kazao je Perić.

On je rekao da, sa jedne strane, parlamentarni status nije ostvaren, ali je rezultat, tamo gdje ga je bio moguće realno upoređivati, značajno poboljšan u samo pola godine.

Perić je kazao da će obići svaki grad, nastojati da dođu da što više građanki i građana koji su im dali podršku na izborima, ali i onih koji su otvoreni za ideje iza kojih stoje.

“Nakon toga, plan je da tim koji će voditi Preokret, programska orijentacija i strategija djelovanja budu predstavljeni u decembru”, najavio je Perić.

On je kazao da nijedna ideja koju su promovisali nije osporena, kao ni programski cilj.

“Drugi su preuzimali njegove segmente, što smo doživjeli i kao potvrdu njegove utemeljenosti. Ostaje da se sada borimo da oni zažive i da budu osnov za istinski preokret naše zajednice”, zaključio je Perić.

