Parlamentarna većina snažno opredijeljena za napredak u reformama

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina snažno je opredijeljena da se napreduje u sprovođenju reformi, prvenstveno u oblastima vladavine prava, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je to kazala tokom razgovora sa koizvjestiocima Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) za Crnu Goru u post-monitoring dijalogu Damjanom Kotijeom i Nikosom Tornaritisom.

“Đurović je ukazala na snažnu opredijeljenost parlamentarne većine ostvarenju uočljivog i održivog napretka u sprovođenju potrebnih reformskih procesa, prvenstveno u oblastima vladavine prava, sa naglaskom na nezavisnost pravosuđa i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, izbornog zakonodavstva i osnovnih ljudskih prava”, rekli su iz Skupštine.

To su, kako je Đurović dodala, prioritetne oblasti koje čine okosnicu post-monitoring dijaloga, ali i osnov daljeg napretka u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Ona je podsjetila da je nedavno održan sastanak sa liderima parlamentarnih partija u Crnoj Gori, na kojem se govorilo o izboru sudija Ustavnog suda, imenovanjima članova Sudskog savjeta, izboru Vrhovnog državnog tužioca, reformama izbornog zakonodavstva.

“Izrazila je nadu da će se, bez obzira na trenutne političke izazove, do potrebnih rješenja doći brzo i u okviru ovog saziva Skupštine”, kaže se u saopštenju.

Đurović je ocijenila i da je evidentna volja da zacrtani ciljevi budu postignuti, budući da postoiji jasna svijest o tome da Crna Gora mora iskoristiti jedinstven istorijski trenutak, stavljajući stvari koje nijesu prioritetne po strani, kako bi bio ostvaren ključni prioritet – članstvo u EU.

Ona je, govoreći o koracima koji su preduzeti sa ciljem unapređenja položaja novinara, ponovila da je u cilju istinske zaštite njihovih prava, neophodno dalje odlučno djelovanje, prvenstveno u pogledu neriješenih slučajeva napada na medijske poslenike.

Prema riječima Đurović, ne manje važno je obezbijediti klimu i insistirati na profesionalnom i nezavisnom izvještavanju novinara, budući da mediji igraju bitnu ulogu u prezentovanju društveno-političkih dešavanja.

Đurović je istakla da je okončanje postupka sveobuhvatne reforme izbornog zakonodavstva na vrhu liste prioriteta.

Ona je izrazila nadu da će, nakon određenog perioda stagnacije u radu Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, kao i uprkos trenutnim političkim izazovima, uz otvoren i konstruktivan dijalog političkih aktera, doći do uspješnog sprovođenja ovog ključnog reformskog procesa.

Kotije je poručio da je prepoznato da postoji volja i opredijeljenost, ali i potencijal da država istraje u reformama.

“On je, osvrnuvši se na nedavno održan sastanak sa liderima parlamentarnih partija u Crnoj Gori, pozdravio takvu inicijativu Đurović, i ukazao na važnost insistiranja na dijalogu, koji je ključ za pronalazak rješenja i dalje sprovođenje reformi”, kazali su iz Skupštine.

Kako su rekli, Kotije je naglasio i važnost sprovođenja reformi u oblasti izbornog zakonodavstva, i ponovio da je u fokusu njihovog interesovanja i praćenje stanja u oblasti medija, u kojoj, kako je kazao, žele da vide napredak.

“Tokom sastanka sa koizvjestiocima, poručeno je i da postoji optimizam kada je u pitanju pozicija Crne Gore, te da su očekivanja da će zacrtani ciljevi biti dostignuti”, rekli su iz Skupštine.

