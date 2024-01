Otkazan sastanak Krapovića sa hrvatskim ministrom

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Dragan Krapović nije se danas sastao sa hrvatskim kolegom Ivanom Anušićem u Tivtu, kako je bilo planirano.

To je Vijestima potvrdio Krapović.

“Informisan sam ranije još da će biti samo nekoliko sati večeras u Crnoj Gori, u formatu izaslanika premijera Andreja Plenkovića, i da se potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar odbrane Anušić raduje susretu drugom prilikom”, rekao je Krapović.

Na pitanje da li je tačno da je sastanak otkazan zbog njegovih izjava o ploči u Morinju, brodu Jadran, Prevlaci, kako su objavili neki mediji u Crnoj Gori, Krapović je odgovorio da nije ulazio u to da li ima nešto iza toga.

“Ne ulazeći u razlog, istakao sam spremnost i zadovoljstvo za skorijim susretom. Iskoristio sam priliku da još jednom, u ime Ministarstva odbrane i svoje lično, uputim čestitke povodom Dana Hrvata u Crnoj Gori”, rekao je Krapović, prenosi portal Vijesti.

Na sajtu hrvatskog Ministarstva odbrane piše da je sastanak Krapovića i Anušiča bio zakazan za danas u Tivtu, u hotelu Regent Porto Montenegro, u 11 sati.

