Odobreno učešće jedinica VCG na vježbama i obukama u inostranstvu

Podgorica, (MINA) – Savjet za odbranu i bezbjednost odobrio je učešće jedinica Vojske Crne Gore (VCG) ranga voda ili višeg ranga na četiri vježbe i dvije obuke u inostranstvu, koje će biti održane tokom ove godine.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, ta odluka je donijeta na današnjoj sjednici Savjeta u Vili Gorica.

Sjednicom Savjeta predsjedavao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, a osim predsjednika Skupštine Andrije Mandića i premijera Milojka Spajića, po pozivu su učestvovali i ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik Generalštaba VCG Zoran Lazarević i savjetnik predsjednika države Dejan Vukšić.

„Na sjednici je donesena Odluka kojom se odobrava učešće jedinica VCG ranga voda ili višeg ranga na četiri vježbe i dvije obuke u inostranstvu koje će biti održane tokom ove godine“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je predlog Ministarstva odbrane proistekao iz preuzetih obaveza Crne Gore kao članice NATO-a, procesa pristupanja Evropskoj uniji, regionalnih inicijativa i planova bilateralnih saradnji, sa ciljem daljeg razvoja vojnih sposobnosti i dostizanje potrebnog nivoa borbene spremnosti.

Savjet je, kako se dodaje, razmotrio i Informaciju o budućem angažovanju pripadnika VCG u misijama pod mandatom Ujedinjenih nacija.

„Članovi Savjeta jednoglasno su donijeli zaključak da Crna Gora, kao odgovorna članica međunarodne zajednice, visoko pridaje važnost učešću u misijama i operacijama u inostranstvu kao aktivnom doprinosu međunarodnog mira i bezbjednosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Savjet utvrdio Predlog odluke o učešću do tri pripadnika VCG u Misiji Ujedinjenih nacija na Kipru, koja će biti dostavljena Skupštini Crne Gore radi stavljanja u proceduru.

U saopštenju se dodaje da su na današnjoj sjednici članovi Savjeta informisani i o stanju popune formacijskih mjesta u NATO i nacionalnim vojnim predstavništvima.

„Savjet je obavezao Ministarstvo odbrane da prioritetno razmotri dinamiku popune formacijskih mjesta oficira i oficirki i dostavi predloge na odlučivanje“, kazali su iz Milatovićevog kabineta.

Milatović je na sjednici inicirao pitanje statusa vojnih penzionera i za sledeću sjednicu Savjeta tražio da se dostavi informacija o dosadašnjim aktivnostima koje su preduzete.

Savjet za odbranu i bezbjednost je na sjednici razmatrao kadrovska i druga pitanja iz svoje nadležnosti.

