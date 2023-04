Odlukom da inauguracija ne bude na Cetinju šalje se loša poruka

Podgorica, (MINA) – Odlukom da inauguracija novog predsjednika Crne Gore ne bude na Cetinju, ruši se tradicija i konvencija i šalje loša poruka, smatra generalni sekretar Socijaldemokratske partije Ivan Vujović.

“Simbolika je važna za svako društvo. Cetinje je simbol trajanja Crna Gora i zato mu pripada pravno ali i logički mnogo toga”, napisao je Vujović na Tviteru /Twitter.

Kako je dodao, da se na taj način ruši jedna tradicija i konvencija.

“Događaj iz kampanje ne smije da ima uticaj. Dokaz da živimo vrijeme velikih ega i male pameti”, naveo je Vujović.

Novoizabrani predsjednik države Jakov Milatović kazao je da inauguracija treba da bude primjer najviših demokratskih standarda i zato je predviđena u Skupštini Crne Gore.

