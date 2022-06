Odbor o inicijativi za kontrolno saslušanje Vojinovića

Podgorica, (MINA) – Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport danas će se izjasniti o inicijativi za kontrolno saslušanje ministra prosvjete Miomira Vojinovića u vezi razrješenja i imenovanja direktora obrazovno-vaspitnih ustanova u Crnoj Gori.

Inicijativu je podnio poslanik i predsjednik Odbora Damir Šehović.

U sazivu za sjednicu se navodi da će biti razmatrana inicijativa za održavanje kontrolnog saslušanja Vojinovića u vezi sa primjenom usvojenog Zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju.

“Odnosno o razrješenjima i imenovanjima direktora obrazovno-vaspitnih ustanova u Crnoj Gori i potencijalnoj šteti koja bi po tom osnovu mogla da nastane po državu”, kaže se u sazivu.

Šehović je ranije kazao da da je bivša ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić, nakon što je razriješila prethodne, izabrala v.d. direktore obrazovno-vaspitnih ustanova, nakon čega su otvorene brojne kontroverze u stručnoj i laičkoj javnosti.

“One se odnose na upitan zakonski osnov za razrješenje direktora, neselektivnu promjenu kompletnog rukovodećeg kadra u obrazovnom sistemu koja je zbog toga dobila obrise takozvane čistke i otvorenog revanšizma prema nepodobnima”, rekao je Šehović.

On je naveo da se dodatna obaveza sazivanja saslušanja odnosi na činjenicu da je preko 160 smijenjenih direktora škola pokrenulo postupke pred sudovima.

Prema riječima Šehovića, svi postupci koji su okončani nepravosnažnom presudom, riješeni su u korist strane koja je pokrenula postupak.

“Budući da je smjena svih direktora obrazložena na isti način, uz to bez sprovedenog postupka utvrđivanja kvaliteta rada ili eventualne odgovornosti za propuste, realno je očekivati da će svi sporovi biti riješeni u korist direktora”, upozorio je Šehović.

