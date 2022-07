Od političke volje vlasti zavisi hoće li doći do dogovora za nastavak reformi

Podgorica, (MINA) – Od političke volje vlasti zavisi da li će doći do dogovora neophodnog za nastavak reformi kako bi se ubrzao put Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU).

To su za Radio Slobodna Evropa ocijenili građanski aktivista Vuk Maraš i predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.

Ohrabrujuće poruke za nastavak puta Crne Gore ka EU koje su u četvrtak poslali najviši evropski zvaničnici Žozep Borelj i Oliver Varhelji dolaze u trenutku političke nestabilnosti Vlade, dubokih podjela i tenzija u društvu.

Na pitanje da li politička nestabilnost može usporiti put Crne Gore ka EU, komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji je rekao da Podgorica gubi dragocjeno vrijeme.

On je kazao da je gubljenje vremena nešto što se ne može priuštiti jer će “ono što sada gubite u nastavku procesa dvostruko zaboljeti”.

“Znam da je politički život u Crnoj Gori živopisan, ali vas molim da ne skrećete sa reformi i postižete rezultate u ključnoj stvari, a to je evropski put Crne Gore”, rekao je Varhelji.

Visoki predstavnik EU za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Žozep Borelj je kazao da političke prilike u Crnoj Gori ne bi smjele da utiču na približavanje EU i da svi politički akteri bi trebalo da se fokusiraju na sprovođenje reformi.

Do zaoštravanja političkih prilika u Crnoj Gori došlo je nakon što je Vlada premijera Dritana Abazovića većinom glasova, 8. jula usvojila tekst Temeljnog ugovora koji treba da reguliše odnose države i Srpske pravoslavne crkve (SPC).

Maraš smatra da je prvi korak za postizanje konsenzusa da se u Vladi dogovore kako da se iz krize izađe.

“Pa i ako to podrazumijeva da se zastane, da se pauzira sa Temeljnim ugovorom kako bi se došlo do nekog teksta koji je prihvatljiviji svima”, kazao je Maraš.

On je ocijenio da, iako je Vlada usvojila tekst Ugovora, postoje formalno pravni modaliteti da se ne samo taj nego bilo koji pravni akt koji donosi Vlada, promijeni ali da je to pitanje, prije svega politčke volje ljudi koji sjede u vlasti.

Maraš je istakao da se mora otvoriti dijalog za teme poput Temeljnog ugovora.

Kako je kazao, ako se želi da teme koje su krajnje politički problematične i dijele društvo adekvatno riješe treba da se otvori politički dijalog.

“Niko u Crnoj Gori neće biti zakinut ako se neka odluka donese koji mjesec kasnije pod uslovom da se donese opštim političkim konsenzusom koji će se onda preslikati i na društvo”, rekao je Maraš.

Radulović je kazao da uzrok aktuelne nestabilnosti vidi u načinu kako je Vlada usvojila Temeljni ugovor.

“To je bilo sve, samo ne pokazatelj političke zrelosti i partnerstva u oblasti evropskih integracija. Sasvim suprotno, to je bilo ispunjavanje agende Aleksandra Vučića i državnih organa Srbije kojima je cilj usporavanje i zaustavljanje evropskih integracija Crne Gore”, rekao je Radulović.

On je ocijenio da je Abazović “taj zadatak izvršio veoma efikasno”.

Radulović smatra da je i u aktuelnim okolnostima moguće ispuniti evropske ciljeve, pošto partije vlasti i opozicije imaju evropsku agendu.

“Bez obzira da li će opstati aktuelna ili će se formirati neka nova Vlada bilo ona tehnička ili manjinska, treba raditi na ispunjavanju evropske agende jer je to građanska, politička i državna obaveza svih partijskih subjekata u Crnoj Gori”, rekao je Radulović.

To podrazumijeva, kako je pojasnio Radulović, da Parlament u što kraćem roku usvoji odluke kojima će biti popunjen Sudski savjet, Ustavni sud, izabran Vrhovni državni tužilac, promijenjen Zakon o tužilaštvu i tužilačkom Savjetu, usvojen novi izborni zakon i intenzivirana borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Upitan kako je moguće postići društveni konsenzus u ambijentu destabilizovane Vlade, podignutih međunacionalnih tenzija, uz dominaciju crkvenih pitanja, Radulović je kazao da zabrinjava izostanak političke volje za ispunjavanje evropskih ciljeva.

“Premijer se bavi srednjim vijekom, crkvom, Otvorenim Balkanom, dakle svime što Crnoj Gori nije potrebno za proces evropskih integracija”, rekao je Radulović.

On je kazao da, ukoliko premijer bude na tome insistirao onda treba požuriti sa rješenjima koja ne uključuju ni njega ni sve one koji ga podržavaju.

Radulović je ocjenio da Abazović do sada nije bio voljan da ispunjava obaveze iz oblasti EU integracija.

“To je bilo prepoznato od strane evropskih partnera i Abazović je već kod njih izgubio povjerenje, te ga ne smatraju više faktorom koji ispunjava obećano u tom procesu”, naveo je Radulović.

Maraš smatra da je dogovor oko evropskih reformi moguć ukoliko se političari ne vode isključivo partijskim interesima uoči najavljenih lokalnih a moguće i vanrednih parlamentarnih izbora.

