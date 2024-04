Novaković Đurović: Parlamentarna većina se poigrava sa evropskim putem Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina konstantno pokazuje da nema znanja i spremnosti za ozbiljne reforme, ocijenila je poslanica Građanskog pokreta (GP) URA Ana Novaković Đurović, dodajući da poigravanje sa sistemskim zakonima nije put koji Crnu Goru vodi u Evropsku uniju (EU).

Novaković Đurović je, reagujući na najavu poslanika Pokreta Evropa sad (PES) Vasilija Čarapića i Darka Dragovića da će povući predlog izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), kazala da se parlamentarna većina poigrava sa evropskim putem Crne Gore kroz svakodnevno predlaganje i povlačenje zakona.

“Parlamentarna većina nastavlja da pokazuje konstantnu neozbiljnost kada su u pitanju zakonodavne aktivnosti”, navela je Novaković Đurović.

Ona je podsjetila da su, nakon reakcija Evropske komisije, povučene Izmjene i dopune Zakona o elektronskim komunikacijama, kao i Izmjene i dopune Zakona o Ustavnom sudu, nakon reakcija stručne i šire javnosti.

“A sada i Izmjene i dopune Zakona o PIO, nakon konsultacija sa glavnim pregovaračem sa EU Predragom Zenovićem”, dodala je Novaković Đurović.

Ona je istakla da parlamentarna većina konstantno pokazuje da nema ni znanja ni spremnosti da sprovodi ozbiljne reforme.

Prema riječima Novaković Đurović, parlamentarna većina je ta koja može negativno uticati na dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

“Poigravanje sa sistemskim zakonima, koji iziskuju široke konsultacije i dugoročna rješenja, sigurno nije put koji nas vodi u EU. Ovakvim pristupom, padrlamentarna većina je ta koja može negativno uticati na dobijanje IBAR-a”, naglasila je Novaković Đurović.

Ona je kazala da je parlamentarna većina obaveze Skupštine u dijelu imenovanja u pravosuđu ostvarila uz podršku opozicije i to su, kako je navela, za sada jedini rezultati.

“Kada odluče da djeluju sami, rezultat je – povlačenje zakona”, dodala je Novaković Đurović.

Ona je istakla da tim reformskim poduhvatima parlamentarne većine treba dodati i aktivnosti Vlade.

Prema riječima Novaković Đurović, Nacrt Strategije za borbu protiv korupcije koji je na javnoj raspravi, kao i izmjene Zakona o sprečavanju korupcije, pretrpani su lošim rješenjima.

Kako je navela, Strategija reforme pravosuđa koja je na javnoj raspravi, ne nudi nikakvu suštinsku reformu.

“Očigledno je pred nama ispunjavanje obaveza za dobijanje štrikova na EU putu, a ne ozbiljno reformsko djelovanje – forma bez suštine”, zaključila je Novaković Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS