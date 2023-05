Podgorica, (MINA) – Nova parlamentarna većina mora nastaviti rad na imenovanjima u pravosuđu i to mora biti započeto odmah nakon izbora u junu, kako bi Crna Gora što prije ponovo mogla privremeno zatvarati pregovaračka poglavlja i ubrzati put u Evropsku uniju (EU).

To je ocijenio evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Oliver Varhelji.

Kako je saopšteno iz crnogorskom Ministarstva vanjskih poslova (MVP), na marginama ministarskog sastanka Savjeta za vanjske poslove Evropske unije, koji se danas održava u Briselu, savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore Đorđe Radulović susreo se sa Varheljijem.

“Tom prilikom bilo je riječi o političkoj situaciji u zemlji nakon stupanja na dužnost novog predsjednika države, kao i sljedećim koracima kada su u pitanju evropske integracije Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da sun a sastanku posebno istaknuti posvećenost i značajni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao jedno od glavnih postignuća Vlade.

Iz MVP su naveli da je ukazano na važnost predstojećih parlamentarnih izbora, nakon čega se očekuje formiranje parlamentarne većine posvećene ispunjavanju preostalih mjerila u oblasti vladavine prava na svom putu ka EU.

“Komesar je poslao jasnu poruku da nova parlamentarna većina mora nastaviti rad na dugo očekivanim imenovanjima u pravosuđu, kao dio zaduženja Skupštine, što mora početi odmah nakon izbora u junu ove godine, kako bi Crna Gora što prije ponovo mogla privremeno zatvarati pregovaračka poglavlja i ubrzati svoj put u EU”, kaže se u saopštenju.

