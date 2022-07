Njemačka jedan od najvažnijih spoljonopolitičkih saveznika

Podgorica, (MINA) – Njemačka predstavlja jednog od najvažnijih spoljonopolitičkih saveznika Crne Gore, kazao je premijer Dritan Abazović, u razgovoru sa njemačkim ambasadorom Robertom Veberom.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je danas Vebera primio u oproštajnu posjetu.

Prema riječima Abazovića, Veber je dao veliki doprinos promociji demokratije u Crnoj Gori.

“Veber je naveo da je uživao u ljepotama naše države i srdačnosti građana i da će mu iskustvo stečeno u Crnoj Gori pomoći u novom mandate”, kaže se u saopštenju.

Veber je, govoreći o važnosti regionalne saradnje i očuvanju dobrosusjedskih odnosa, naglasio da je stabilan Balkan nacionalni interes Njemačke.

Abazović je kazao da da Crna Gora želi što prije postati članica Evropske unije i da su Crna Gora i Njemačka dvije partnerske države sa zajedničkim vanjskopolitičkim interesima.

“Abazović je naveo da je Crna Gora pokazala da je kredibilan partner i da Njemačka predstavlja jednog od najvažnijih spoljonopolitičkih saveznika naše države”, navodi se u saopštenju.

On je, govoreći o unutarpolitičkoj situaciji u državi, ocijenio da, uprkos trzavicama, političke prilike u Crnoj Gori idu u dobrom smjeru i naglasio optimizam kada je u pitanju evropska budućnost države.

“Abazović i Veber razgovarali su o važnosti izbora čelnika pravosudnih organa i sudija Ustavnog suda, kao najvažnijem segmentu unutar procesa zatvaranja pregovaračkih poglavlja 23 i 24”, dodaje se u saopštenju.

