Nikolić: Ne očekujem da će Crna Gora dobiti ozbiljnu evropsku vladu

Podgorica, (MINA) – Pregovori o budućoj vladi izgledaju mučno i ne ulivaju povjerenje da vlast koja se formira na principima trgovine i ucjena može biti stabilna, ocijenio je poslanik i član Predsjedništva Demokratske partije socijalista (DPS), Andrija Nikolić.

On je kazao da ne vidi neku kvalitativnu razliku u odnosu na ono što je prethodilo formiranju prethodne dvije vlade, i da to navodi na utisak da bi i nova mogla da završi na isti način.

„Ne bi me takav epilog radovao, jer Crna Gora vapi za odgovornom i ozbiljnom evropskom vladom. Nijesam siguran da će takvu dobiti“, rekao je Nikolić u intervjuu agenciji MINA.

Na pitanje da li država, nakon parlamentarnih izbora i završetka pregovora o formiranju vlade, ulazi u period političke stabilnosti, Nikolić je odgovorio da se ne može očekivati politička stabilnost, ukoliko među političkim subjektima koji treba da čine buduću vladu ne postoji konsenzus o viziji Crne Gore.

To bi, kako je dodao, trebalo da bude polazna osnova za formiranje svake zdrave i demokratske vlasti.

„Pregovori o budućoj vladi, koji su, makar po onome što čujemo i vidimo, koncentrisani na podjelu političkog plijena u vladinim resorima, izgledaju mučno i najviše liče na cjenkanja na političkoj pijaci“, ocijenio je Nikolić.

On je naveo da zato i ne ulivaju povjerenje da vlast koja se formira na principima trgovine i ucjena može biti stabilna.

Upitan koliko je važno da predsjednik Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić, koji slovi za mandatara, uvaži očekivanja zapadnih partnera da će Crna Gora dobiti Vladu posvećenu evroatlantskim vrijednostima i pristupanju Evropskoj uniji (EU), Nikolić je kazao da je poželjno uvažiti preporuke koje se odnose na ispunjavanje određenih standarda.

On je rekao da se svi deklarativno zalažu za Crnu Goru u EU, dakle orijentisanu ka zapadu.

Kako je naveo, ukoliko Crna Gora, koja se članstvom u NATO-u opredijelila da slijedi politiku tog saveza, istinski želi da postane i članica EU, onda se podrazumijeva da će smjernice tog puta dati oni koji su već članovi kluba i imaju formalnu obavezu da prate i ocjenjuju kvalitet učinaka na putu pridruživanja EU.

„Tako da je normalno, logično i poželjno uvažiti preporuke naših međunarodnih partnera, koje se odnose na ispunjavanje određenih standarda“, kazao je Nikolić.

Međutim, kako je dodao, jasno je da će kvalitet i smjer budućih vladinih politika zavisiti prvenstveno od vrijednosnog opredeljenja partija koje je čine.

Prema riječima Nikolića, iako još nije poznata struktura buduće parlamentarne većine, očigledno je da nijesu sve partije koje se kandiduju za učešće u budućoj vladi okrenute ka zapadu.

„Štaviše, rugali su se i nipodaštavali preporuke koje smo dobijali od naših partnera iz EU“, dodao je Nikolić.

Najubjedljiviji primjer je, kako je naveo, ignorisanje upozorenja iz Brisela i Vašingtona prilikom donošenja neustavnog Zakona o predsjedniku, koji je nedavno oboren na Ustavnom sudu.

Upitan da li očekuje da Za budućnost Crne Gore (ZBCG) bude konstituent vlade i kako komentariše eventualno učešće te koalicije u izvršnoj vlasti, Nikolić je kazao da ne zna ko će sve biti konstituenti vlade, a, kako je naveo, reklo bi se da to još ne znaju ni oni koji pregovaraju o eventualnom učešću.

„Ako se licitira sa tim da li će politički subjekt čiji istaknuti funkcioner pokazuje srednji prst prilikom intoniranja državne himne, biti konstituent vlade te iste države, onda to na najbolji način ilustruje dubinu političke krize koju živimo, i ne čudi zašto se za prethodne tri godine nijesmo približili ni milimetar EU“, rekao je Nikolić.

On je naveo da se ne pregovara o evropskoj i evroatlantskoj vladi sa potencijalnim partnerima koji su ideološko/politički zavisni od Beograda i Moskve.

„Ili bi, pak, naprasno trebalo da povjerujemo da bivši Demokratski front više nije proruski, kao i da je promijenio svoj odnos prema pitanju genocida u Srebrenici i nezavisnosti Kosova“, kazao je Nikolić.

Kako je naveo, bizarnije od toga je što, nažalost, u svim potencijalnim konstituentima buduće vlade ima puno onih koji su odani evropskim vrijednostima onoliko koliko traje njihovo radne vrijeme na nekoj visokoj državnoj funkciji.

Na pitanje kako vidi položaj manjinskih stranaka i kakvu poruku bi vlast poslala ako one ne bi bile dio vlade, Nikolić je odgovorio da smatra da su izgradile principe i kriterijume i da neće dozvoliti da budu demokratski ukras vladi koja bi odstupila od politike „koju su sve ove godine gradili zajedno sa nama“.

„Mi sa političkim predstavnicima manje brojnih naroda decenijama dijelimo istu programsku viziju – razvijenu i ekonomski naprednu Crnu Goru u EU“, rekao je Nikolić.

Upitan da li je moguće da Vlada ne bude dogovorena i da to dovede do ponovnih parlamentranih izbora, on je kazao da ne bi trebalo da čudi i ako politički subjekti ne postignu dogovor.

„Zar nas činjenica da već godinu nemamo vladu ne uvjerava da je u post-tridesetoavgustovskoj Crnoj Gori sve moguće i da ništa ne treba da nas čudi, pa i to da politički subjekti ne postignu dogovor“, naveo je Nikolić.

Bilo bi to, kako je kazao, novo izgubljeno vrijeme za Crnu Goru.

„Pa ipak, ne vjerujem da je pretendentima na ministarske i direktorske funkcije do novih izbora“, ocijenio je Nikolić.

Upitan kako vidi poziciju DPS-a nakon 11. juna, on je kazao da su građani na izborima poslali poruku da je ta stranka potrebna Crnoj Gori i da rezultati govore da su uspjeli da sačuvaju visok nivo povjerenja ljudi u njihovu politiku.

„Ljudi nijesu nasjeli na dugogodišnju bizarnu propagandu čiji je cilj isključivo bio da podmetne DPS u najveći broj problema sa kojima se suočavaju naši građani“, rekao je Nikolić, dodajući da su građani pozdravili njihovu spremnost da se mijenjaju na bolje.

Kako je naveo, građani su prepoznali da u redovima DPS-a, nakon ostavke dugogodišnjeg predsjednika stranke i smjene generacija, i dalje stanuje veliki politički i ljudski potencijal.

„Zato mi kao nova politička generacija DPS-a, predvođena ozbiljnim ljudima poput Danijela Živkovića, nemamo pravo na predah, jer je neko prije nas potrošio više od dvije decenije života da bi u Crnoj Gori sačuvao građanski mir, obnovila nezavisnost i država postala članica NATO-a“, istakao je Nikolić.

Prema njegovim riječima, građani Crne Gore znaju da je to urađeno dominantnom zaslugom DPS-a i da će to uvijek biti njihova istorijska i komparativna prednost u odnosu na druge.

„Ali, jednako tako, mi znamo da to više nije dovoljno. Znamo da se od DPS-a, kao državotvorno najzaslužnije stranke, očekuje više u odnosu na konkurenciju, čak i onda kad smo u opoziciji“, kazao je Nikolić.

Zato će, kako je rekao, i morati da rade više.

„Među našim glasačima mnogo je onih koji mukotrpno sastavljaju kraj s krajem, onih časnih, vrijednih i poštenih ljudi koji drže do porodične tradicije i časti, koji dobro znaju da se državni interesi ne prodaju za pare i radna mjesta“, naveo je Nikolić.

Njima, kako je kazao, duguju najveću zahvalnost za podršku i osjećaju najveću odgovornost da ispune obećanja.

Nikolić je rekao da reforme u DPS-u ostaju živ proces i da će svoju novu potvrdu dobiti i na narednom Kongresu stranke, koji ih očekuje do kraja godine.

On je, odgovarajući na pitanje kako komentariše to što PES nije pozvao predstavnike DPS-a na razgovore o formiranju vlade, kazao da se ne guraju u vladu i da su spremni da budu veoma ozbiljna opozicija, značajno drugačija u odnosu na ono što je bilo do sada.

Nikolić je dodao da će svakog dana opominjati na loše poteze i da će, ko god bude pokušao da gura Crnu Goru u suprotnom pravcu od onoga gdje prirodno pripada, snositi političke posljedice.

On je rekao da su od početka govorili da su spremni za partnerstva sa onima koji suštinski, dakle na djelima, pokažu da su spremni da se radi na bržem učlanjenju Crne Gore u EU.

„Pošto je vlast predvođena DPS-om prešla veliki dio puta ka EU, a u međuvremenu uvela zemlju i u NATO, ja ne vidim nikog ko je kompetentniji i kvalifikovaniji od naše koalicije da taj posao završi“, kazao je Nikolić.

Posebno, kako je naveo, jer su svi drugi tri godine držali u blokadi evropski put Crne Gore.

Prema riječima Nikolića, ako to neko ignoriše, onda je to širi problem, jer navodi na zaključak da EU integracije baš i nijesu prioritet.

„Svakako, biće pomalo sablasno to što će o evropskim i evroatlanskim integracijama vjerovatno brinuti vlada u kojoj, liše predstavnika manjinskih stranaka, neće biti nijednog poslanika iz reda političkih subjekata koji su obnovili nezavisnost zemlje, uveli je u NATO i pozicionirali na zapadnom vanjskopolitičkom koridoru“, rekao je Nikolić.

