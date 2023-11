Nikolić: Izvještaj EK posljednji alarm da se zaustavi opstrukcija evropskog puta

Podgorica, (MINA) – Izvještaj Evropske komisije (EK) za Crnu Goru je upozoravajući i posljednji je alarm da se zaustavi opstrukcija evropskog puta države, ocijenio je šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

U nacrtu godišnjeg izvještaja EK za Crnu Goru, koji će danas biti usvojen u Briselu, navodi se da Crna Gora nije napredovala u reformi pravosuđa i da je pravosudni sistem nastavio da se suočava sa dubokom institucionalnom krizom.

“Najnoviji izvještaj EK posljednji je alarm da se zaustavi opstrukcija evropskog puta Crne Gore koja intenzivno traje od smjene vlasti, u avgustu 2020. godine“, naveo je Nikolić u saopštenju.

Kako je kazao, sve političke partije koje se iskreno zalažu za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), a posebno one koje čine vlast, treba da učine maksimalan napor kako bi kroz što širi konsenzus riješili pitanja koja predstavljaju prepreku efikasnom nastavku evropskih integracija.

Nikolić je istakao da poseban fokus treba da bude na oblast koja se tiče vladavine prava, odnosno unapređenja pravosudnog sistema i imenovanja nosilaca funkcija u toj oblasti.

„U cilju bržeg napredovanja ka EU, neophodno je vratiti u sistem poziciju glavnog pregovarača, postaviti najkasnije u narednih mjesec pregovaračku strukturu i inicirati reforme koje su neophodne da bi se trogodišnje nazadovanje na evropskom putu zaustavilo“, naveo je Nikolić.

On je kazao da će DPS insistirati da se u najkraćem roku, već tokom naredne dvije sedmice, formira Odbor za evropske integracije u Skupštini, kao kontrolni mehanizam pregovaračkog procesa.

“Ovogodišnji izvještaj EK je upozoravajući, a posljedica je blokade političkog sistema i revanšizma, karakterističnog za posljednje tri godine“, ocijenio je Nikolić.

Kako je rekao, od avgusta 2020. godine, rukovođene političkim revanšizmom, vlasti su razbile pregovaračku strukturu koju su činili iskusni ljudi iz oblasti EU integracija.

„Obje vlade su ignorisale upozorenja koja su dobijale od Brisela i nijesu poštovale preporuke Venecijanske komisije, niti odluke domaćih sudskih instanci, privatizovali su institucije i prilagođavali ih potrebama svojih stranaka“, naveo je Nikolić.

Prema njegovim riječima, parlament je donosio neustavne zakone, čime je vladajuća većina isprovocirala bojkot opozicije.

„Najjednostavnije rečeno, cijela država više od tri godine je talac ambicija vlastodržaca da se, po svaku cijenu, što duže zadrže na vlasti”, rekao je Nikolić.

DPS, kako je kazao Nikolić, poziva na prekid takve „nakaradne“ prakse.

“I da se pronađe konsenzus povodom napredovanja ka članstvu u EU, imajući u vidu da je to pitanje jedno od rijetkih koje podržava ubjedljiva većina svih građana Crne Gore”, zaključio je Nikolić.

