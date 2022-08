Nikolić: Abazović postao smetnja napredovanju države

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović imao je istorijsku šansu, i od čovjeka koji je trebalo da vodi evropsku vladu postao je smetnja napredovanju države na polju evropskih integracija, ocijenio je portparol Demokratske partije socijalista (DPS) Miloš Nikolić.

On je kazao da je Abazović posljednjih sedmica izgubio tlo pod nogama, „ali očigledno i kopču sa zdravim razumom“.

„Tako je danas ovaj kosmopolita – kako sebe voli da naziva, nastavio da crta mete, prijeti i optužuje ljude, pa je našao za shodno da u svom maniru brutalno laže i izmišlja “širenje fašizma” od gradonačelnika Ivana Vukovića“, naveo je Nikolić.

On je kazao da je upravo Abazović taj koji je nakon 30. avgusta 2020. godine, uspostavljanjem nove parlamentarne većine zajedno sa onima koji su činili doskorašnju vlast, sudjelovao u reinkarnaciji povampirenih aveti prošlosti.

„Tako su, nakon “osvježenja” kojem je Abazović presudno doprinio, poruke kako će Pljevlja biti nova Srebrenica, parastosi Draži Mihailoviću, uriniranje po Ljubu Čupiću i buđenje duhova fašizma i nacionalizma devedesetih godina postale normalna pojava u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Nikolić je rekao da je Abazović imao istorijsku šansu.

„Od čovjeka koji je trebalo da vodi evropsku vladu postao je smetnja napredovanju države na polju EU integracija. Umjesto evropskog premijera istorija će ga pamtiti kao potrošnog slugu stranim interesima“, kaže se u saopštenju.

Nikolić je rekao da će i ta epizoda uskoro postati ružna prošlost, a DPS će, kako je dodao, nastaviti da bude stožer borbe za evropsku budućnost Crne Gore.

„U toj borbi ćemo izvjesno pobijediti jer uz nas stoji čitav front onih koji budućnost Crne Gore ne vide u mračnim vilajetima velikosrpskog nacionalizma, već u društvu modernih i razvijenih evropskih država“, navodi se u saopštenju.

