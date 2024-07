Ni NSD neće na sastanak sa Milatovićem

Podgorica, (MINA) – Nova srpska demokratija (NSD) neće učestvovati na sjutrašnjem sastanku koji je inicirao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, saopštili su iz te partije i dodali da su se solidarišu sa kolegama iz parlamentarne većine.

Ranije su i Demokratska narodna partija i Pokret Evropa sad saopštili da neće učestvovati na sastanku sa Milatovićem.

Iz NSD-a su poručili da su dio jedinstvene parlamentarne većine koja je definisana potpisivanjem koalicionog sporazuma u oktobru prošle godine.

“I u tom kontekstu u potpunosti se solidarišemo sa našim kolegama”, navodi se u saopštenju NSD-a.

Iz te partije su kazali da unutrašnju i spoljnu politiku vodi Vlada Crne Gore i dodali da bi svoja saznanja vezana za dalje smjernice na evropskom putu, ukoliko su toliko važna koliko tvrdi, Milatović trebalo da podijeli sa nadležnom granom vlasti.

“Ali opet nipošto ne na način da se postavlja kao neka vrsta razrednog starješine”, istakli su iz NSD-a.

Oni su naglasili da su sastanci lidera parlamentarnih stranaka sa predsjednikom države predviđeni Ustavom i zakonom samo u slučaju davanja mandata za sastav Vlade.

Iz NSD-a su dodali da se onda postavlja pitanje zašto predsjednik Milatović sve ovo čini.

“Odgovor je poprilično jasan, jer smo ovih dana svjedoci da Milatović, koji bi trebao da bude predsjednik svih građana, gotovo svakodnevno izlazi sa stavovima koji apsolutno polarizuju društvo”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da sve to neopisivo liči na praksu bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji je, prema navodima NSD-a, pokušao da se nametne kao otac nacije i koji bi zapravo trebao da bude grana vlasti iznad ostalih, koja sve kontroliše i navodi.

“Ovim putem pozivamo da se svi okupimo oko onoga što nas spaja i da se fokusiramo na radu u interesu građana Crne Gore, jer oni od svih nas očekuju bolju, stabilniju i sigurniju budućnost, a ne da dopustimo da jedna politička ličnost pokušava da glumi superiornost u odnosu na sve ostale”, poručuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS