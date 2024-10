Ni BS neće podržati zakon o agentima stranog uticaja

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) neće podržati zakon o agentima stranog uticaja, poručili su iz te partije.

Poslanica BS-a Edina Dešić u saopštenju je navela da BS neće podržati nijedno rješenje koje je suprotno konceptu otvorenog i demokratskog društva za kakvo se ta stranka zalaže tokom više od 18 godina političkog djelovanja.

Ona je kazala da je aktivno uključivanje građana u različite sfere i tokove društvenog života veoma važno za svako istinski demokratsko društvo, a nevladine organizacije kroz svoje aktivnosti pružaju građanima takvu mogućnost.

Dešić je kazala da u BS-u smatraju štetnim za razvoj demokratije i evropski put Crne Gore svaki vid pritiska na nevladin sektor (NVO) od bilo koje grane vlasti i pozivaju sve u Crnoj Gori da se uzdrže od izjava i aktivnosti koje jesu ili se mogu tumačiti kao pritisak.

“Nećemo podržati takozvani Zakon o agentima stranog uticaja i smatramo da je u jednom demokratskom društvu etiketiranje aktivista NVO kao stranih agenata svojevrsno crtanje meta na njihovo čelo, te da može doprinijeti smanjenju motivacije građana da se uključe u rad NVO ili dovesti do izvjesne autocenzure u radu NVO”, rekla je Dešić.

Ona je poručila da BS daje punu podršku radu NVO.

“A predstavnike vlasti pozivamo da imaju više razumijevanja i veći stepen tolerancije na različita mišljenja i kritiku, jer su to osnovi demokratije”, zaključila je Dešić.

