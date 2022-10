Nenezić: Bar uvijek bio nosilac socijaldemokratske ideje

Podgorica, (MINA) – Bar je uvijek bio nosilac socijaldemokratske ideje u Crnoj Gori, poručio je nosilac liste Novo vrijeme za Bar, Branislav Nenezić i rekao da Socijaldemokrate (SD) ne sumnjaju u dobar rezultat na predstojećim lokalnim izborima u tom gradu.

Nenezić je kazao da je novo vrijeme za Bar izvjesno, dodajući da će SD u lokalnoj samoupravi 23. oktobra nastaviti talas promjena koji su započeli u partiji.

“Bar je uvijek bio nosilac socijaldemokratske ideje u Crnoj Gori”, rekao je Nenezić u intervjuu agenciji MINA.

On je kazao da su Socijaldemokrate tradicionalno uvijek nastupale samostalno i ostvarivale odlične rezultate, i ocijenio da će tako biti i na narednim lokalnim izborima.

“Kvalitet ljudi koji su se našli na našoj listi samo su još jedan razlog. Građanima smo ponudili ono najbolje što Bar ima”, rekao je Nenezić.

On je najavio da će lista Novo vrijeme za Bar aktivno raditi na kreiranju novih programa za pomoć i podršku bolesnim, starim, osobama sa invaliditetom, bekućnicima, nezaposlenima, zavisnicima, žrtvama nasilja, samohranim roditeljima i drugim socijalno-ranjivim kategorijama.

“Zalagaćemo se da se u najkraćem roku opredijele veća sredstva iz budžeta opštine Bar za Narodnu kuhinju, u kojoj svakodnevno obrok dobija 250 naših sugrađana, kao i da se formira alimentacioni fond kao podrška samohranim roditeljima”, rekao je Nenezić.

On je poručio da je došlo pravo vrijeme da se preduzmu sve neophodne mjere za produženje turističke sezone u tom gradu, prije svega kroz promociju Bara kao idealne destinacije za sportsko-rekreativni i aktivni turizam.

“Priroda koja nam je data, more, planine, jezero, kanjoni garantuju da uz pravu, ciljanu i kvalitetnu kampanju možemo od našeg grada napraviti najpopularniju destinaciju za ovaj oblik turizma”, kazao je Nenezić.

On je rekao da će Socijaldemokrate lokalnu samoupravu približiti građanima kroz česte akcije, debate i tribine, preko kojih će se čuti šta Baru najviše treba.

U toj partiji će, kako je dodao, krenuti u rješavanje nekih kapitalnih pitanja koja su neophodna Baru.

“Bar svojim kapacitetima i resursima zavređuje da bude grad ekonomskog prosperiteta. Samo ekonomski i finansijski stabilan Bar može biti garant boljeg života, stvaranja novih radnih mjesta i poboljšanja sveukupnog životnog standarda naših građanki i građana”, naveo je Nenezić.

On je najavio da će u narednom četvorogodišnjem periodu inicirati osnivanje Agencije za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici, a sredstva za poslovanje će obezbijediti kroz racionalniju budžetsku raspodjelu.

“Djelatnost Agencije sastojala bi se u podsticanju razvoja malih i srednjih privrednih društava, preduzetnika, finansiranju projekata od lokalnog značaja, stimulisanju razvoja poljoprivrede, turizma i otklanjanju bizinis barijera”, rekao je Nenezić.

On je pojasnio da će u okviru Agencije za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici formirati Biro za IPA programe, gdje će izradom kvalitetnih projekata usmjerenih na poboljšanje životnog standarda privući značajni iznos sredstava od Evropske unije (EU).

Kako je istakao, jedan od projekata koji će realizovati jeste stvaranje „mobilne mjesne kancelarije“.

“Cilj tog projekta jeste decentralizacija opštinskih usluga koje će na ovaj način postati dostupnije uz prateću stručnu podršku profesionalaca svim potencijalnim korisnicima bez obzira u kojem udaljenom dijelu opštine se nalaze”, rekao je Nenezić.

On je naveo da će projektom „Novo vrijeme za ruralni turizam“ inicirati da se sistemski razvije podrška nosiocima ove grane turizma kroz dodatno budžetsko finansiranje, stručno savjetovanje i subvencionisanje.

“Kroz osnivanje Agencije za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici proširićemo mogućnosti finansiranja i to putem Biro-a za IPA programe. Ovim mjerama omogućićemo stvaranje održivih i snažnih seoskih zajednica, sa demografskom ravnotežom i stabilnim prihodima”, kazao je Nenezić.

