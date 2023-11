Nastavak podrške Grčke na putu Crne Gore ka EU

Podgorica, (MINA) – Grčka će nastaviti da podržava Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji (EU), saopšteno je na sastanku grčkog ambasadora Panajotisa Parcosa i predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je ocijenio da Crnu Goru i Grčku spaja tradicionalno prijateljstvo i dobra saradnja.

On je dodao da dosadašnji odnosi dvije države imaju značajan potencijal za dodatno unapređenje.

Mandić je istakao značaj dobrih odnosa sa Grčkom, kao državom koja snažno podržava evropsku aspiraciju Crne Gore i dodao da je uvjeren da ta podrška neće izostati ni u budućnosti.

Parcos je, kako se navodi, čestitao Mandiću izbor za predsjednika Skupštine.

„Grčka je bila, ostala i biće prijatelj Crne Gore“, poručio je Parcos.

On je dodao da, u pogledu politike proširenja, Grčka podržava evropsku integraciju Crne Gore, kao i da će nastaviti sa podrškom na putu ka EU.

„Na sastanku je izražena obostrana želja za daljim jačanjem sveukupne komunikacije“, kaže se u saopštenju Skupštine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS