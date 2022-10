U Komarnici do 15 sati izlaznost 78 odsto, u Mokrom 63,33 odsto

Podgorica, (MINA) – Na ponovljenim lokalnim izborima u Šavniku, na biračkom mjestu Komarnica je do 15 sati glasalo 78 odsto birača, dok je na biralištu Mokro glasalo 63,33 odsto, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije (OIK).

Predsjednik OIK-a u tom gradu Dušan Radanović je agenciji MINA kazao da je glasanje prekinuto na preostala tri biračka mjesta odnosno u sali Skupštine Opštine Šavnik, školi u Bijeloj i Kruševicama.

On je naveo da će glasanje na tim biračkim mjestima najvjerovatnije biti ponovljeno narednog vikenda.

“Kao OIK još nijesmo donijeli odluku, ali pošto su biračka mjesta zatvorena zbog nepravilnosti, najvjerovatnije ćemo donijeti odluku da se poništavaju i da se održavaju opet sljedeće sedmice”, rekao je Radanović.

