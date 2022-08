Na izborima 23. oktobra pravo glasa ima oko 350 hiljada građana

Podgorica, (MINA) – Na lokalnim izborima u Podgorici i još 12 opština, koji će biti održani 23. oktobra, glasačko pravo ima oko 350 hiljada građana, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Najviše glasača je u Glavnom gradu, 155.913, u Bijelom Polju i Baru po oko 40 hiljada, Pljevljima 24.713, a u Rožajama 22.873.

U Budvi ima 18.710 glasača, Danilovgradu 13.195, Tivtu blizu 12 hiljada, Plavu 9.358, Kolašinu 6.112.

Na Žabljaku biračko pravo ima oko tri hiljade građana, u Plužinama 2.375, u Šavniku 1.639.

U Golubovcima, opštini u okviru Glavnog grada, evidentirano je 12.566 glasača.

Uvid u birački spisak glasač može ostvariti lično, na šalterima područnih jedinica i svakim radnim danom od osam do 14 sati, uz važeću ličnu kartu ili putnu ispravu.

U Podgorici se to pravo može ostvariti od osam do 17 sati.

“Prilikom neposrednog uvida, birač može zatražiti promjenu podataka upisanih u birački spisak”, kaže se u saopštenju MUP-a.

Birač može izvršiti uvid u birački spisak direktno i preko internet portala www.biraci.me.

Na tom portalu, građanin unosom broja lične karte ili putne isprave može provjeriti da li je u biračkom spisku i na kojem biračkom mjestu glasa.

“Obzirom na to da je tačnost adrese na kojoj građanin živi važna za tačnost biračkog spiska, na portalu je ostavljena mogućnost podnošenja elektronskog zahtjeva za promjenu adrese u okviru opštine u kojoj ima prijavljeno prebivalište”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, građanin zahtjev za promjenu adrese može podnijeti i lično, na šalterima Područne jedinice/Filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance MUP-a, u opštini u kojoj ima prijavljeno prebivalište.

“U birački spisak upisuju se državljani Crne Gore koji imaju biračko pravo, a nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora i lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora, prema mjestu prebivališta”, kaže se u saopštenju.

